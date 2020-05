De ce vrea neapărat un lider al PSD să dea afară o jurnalistă de la Realitatea. Ce s-a întâmplat între ei

Politica generează patimi, în mai tot timpul, și mai ales în perioade în care tensiunile sunt mari iar lucrurile nu merg întotdeauna așa cum trebuie, în cele din urmă adevărul fiind undeva la mijloc.

Zilele trecute, în cadrul unei emisiuni difuzate de Realitatea, moderatoarea acesteia, Mădălina Dobrovlschi, printre invitații ei, l-a avut și pe purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Lucian Romașcanu.

Senatorul a postat pe pagina sa de facebook un comentariu legat de acest episod,legându-se de tonul în care s-a purtat discuția, mesajul acestuia, într-un fel sau altul, fiind acela către mai-marii postului de a renunța la serviciile Mădăline Dobrovolschi.

”Lămurire:

Aseară, în emisiunea moderată (?) de Madalina Dobrovolschi, tonul și abordarea au fost total lipsite de respect și fără conformarea la o minimă deontologie. În aceste condiții am decis sa părăsesc emisiunea (NU am fost poftit să ies, se vede din înregistrare că am închis Skype), nu am niciun apetit sa cauționez atacuri la adresa PSD doar cu prezența, fără a putea să vorbesc.

Am tot respectul pentru telespectatorii Realitatea TV, cred că merită să asculte și alte puncte de vedere, dar asta ar trebui să fie preocuparea realizatorilor. PS Ratingul este cântarul performanțelor unui canal TV comercial. Oare managerii postului sunt mulțumiți?”, a scris senatorul Lucian Romașcanu.