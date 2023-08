Demisie surpriză în media. Celebrul prezentator părăsește emisiunea după 8 ani

Demisie surpriză în media. Un jurnalist de renume a decis să pună capăt colaborării sale cu postul de televiziune la care găzduia una dintre cele mai cunoscute emisiuni difuzate în programul de seară. A moderat programul de televiziune timp de opt ani de zile, discutând și comentând numeroase subiecte de interes pentru public.

În ultimele luni, mass-media trece prin numeroase schimbări. Nume importante de jurnaliști, prezentatori de televiziune și nu numai pun capăt la diverse colaborări. Ultimul anunț de acest fel a luat prin surpindere telespectatorii de peste Ocean. Un celebru moderator și-a anunțat demisia în public.

Este vorba despre James Corden, un actor, comediant, scriitor și prezentator de televiziune englez. S-a născut pe 22 august 1978, în Hillingdon, Londra, Anglia. Starul de televiziune și-a început cariera profesională ca actor de teatru și scenarist, iar mai târziu a făcut tranziția către televiziune și film.

A apărut în numeroase filme și emisiuni TV, dintre care amintim „The History Boys”, „Gavin & Stacey”, „Into the Woods” și „Cats”. Programul televizat care i-a adus însă cea mai mare popularitate este, probabil, „The Late Late Show with James Corden”, un talk-show difuzat pe CBS, care prezintă interviuri cu celebrități, scenete de comedie și spectacole muzicale.

James Corden a fost gazda emisiunii timp de opt ani de zile, mutându-se din Anglia în Statele Unite ale Americii pentru a o putea modera. La ultima ediție a talk-show-ului, prezentatorul de televiziune a spus publicului că a trăit un moment „emoționant”, acela fiind „ultimul Late Late Show din istoria CBS”.

„Să ne mutăm aici, în America, în urmă cu opt ani, a fost un pas uriaș pentru mine și pentru familia mea. Fiul meu avea trei ani, fiica noastră 12 săptămâni și acum mai avem încă un membru în familie, ea fiind americană.

Am început această emisiune cu Obama, am continuat-o cu Trump, apoi cu pandemia globală și am văzut cum America s-a schimbat mult în acești opt ani. Am văzut cum diviziunile au crescut și am văzut, am simțit cum negativitatea crește și, în unele momente, fierbe.

Cred că tot ce vreau să spun cu adevărat în această seară este: vă implor să vă amintiți ce înseamnă America pentru restul lumii. Toată viața mea a fost un loc al optimismului și al bucuriei, și da, are defecte – atât de multe! Dar arătați-mi o țară care să nu aibă”, a spus, printre altele, James Corden, după ce și-a anunțat demisia la TV.