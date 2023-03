Delia sare în apărarea Oanei. Ce a spus vedeta despre Radu Siffredi. Toţi credeau că cele două surori sunt la cuţite

Ideea că Oana Matache și Delia nu și-ar mai vorbi a fost mai șocantă pentru români decât faptul că sora cea mică a vedetei Antena 1 și-a părăsit soțul și are un nou iubit. Cu toate că, inițial, a ales să păstreze tăcerea și să nu facă niciun comentariu public legat de acest subiect, Delia a sărit în apărarea surorii sale. Ce a spus artista despre Radu Siffredi.

Păreau nedespărțite, fanii artistei bucurându-se de fiecare dată când Delia publica poze și videoclipuri în care apăreau cei doi copilași ai Oanei. După izbucnirea scandalului uriaș între sora sa cea mică și mama lor, vedeta Antena 1 a ales să nu facă niciun comentariu public legat de acest subiect. Mai mult, din declarațiile făcute în mediul online de Oana și de noul ei iubit a reieșit că cele două surori nu își mai vorbesc.

Se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Nu este clar dacă este vorba despre o împăcare sau dacă pacea între cele două a existat în toată această perioadă, însă Delia a sărit recent în apărarea surorii sale.

Primul steag alb afișat de cele două a fost mesajul publicat de 8 Martie. Pe platformele de social media, atât Oana cât și Delia au transmis același lucru:

Citește și: Gina Matache, declaraţii emoţionante despre Oana. Artista crede că fiica sa a intrat într-o relaţie greşită, ce vrea să facă: „Chit că mă muşcă”

La secțiunea Insta Story, Delia a publicat recent mai multe fotografii în care apar bărbați celebri, precum Johnny Depp, Harry Styles și chiar și Mihai Bendeac, cunoscuți pentru stilul vestimentar excentric, din care nu lipsesc bijuteriile și unghiile date cu ojă, printre care se numără și Radu Siffredi.

Astfel, artista pare că îi dă o replică mamei sale, care l-a criticat de nenumărate ori pe actualul iubit al Oanei.

Cu toate că a fost cât se poate de vocal în spațiul public, de la izbucnirea scandalului, Radu Siffredi a anunțat că renunță la aparițiile online pentru o vreme și că va reveni cu explicații „la momentul potrivit”.

„Fără stream. În seara asta și pentru o perioadă. La momentul potrivit o să mă explic. Până atunci go on with bullshit. Reușiți să-mi luați tot. (…)”, a scris Radu Siffredi pe pagina lui de Instagram.