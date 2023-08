Delia, reacţie după ce i s-a întâmplat lui Gheboasă la Untold. Artista nu s-a putut abţine. Video

Scandalul în care este implicat celebrul trapper a stârnit dezbateri intense în spațiul public. După mai multe zile de tăcere, Delia a oferit prima reacție, după ce i s-a întâmplat lui Gheboasă la UNTOLD. Artista, care a susținut și ea un recital pe scena festivalului, a transmis un mesaj…inedit!

Versurile scandaloase i-au adus trapperului Gheboasă o amendă, după prestația de la UNTOLD, pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

La rândul său, într-o apariție televizată, cântărețul a acuzat instituția de rasism.

Incidentul a stârnit o dezbatere uriașă în spațiul public. Printre cei care au reacționat în urma incidentului a fost și Delia. Artista, care a concertat și ea pe scena UNTOLD, a publicat pe o platformă de social media un videoclip de câteva secunde în care repetă de mai multe ori un anumit cuvânt, unul dintre cele pentru care a fost sancționat Gheboasă.

Delia a trecut prin momente grele la UNTOLD, costumația spectaculoasă de scenă a pus-o în pericol, nefiind potrivită pentru temperaturile ridicate de afară. Artista a fost la un pas de leșin.

”Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untold la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil.

Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a spus Delia, pe Instagram.