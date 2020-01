Delia, în pericol din cauza coronavirusului. Ce a pățit artista în Singapore

Delia este o mare iubitoare a vacanțelor în țările exotice, dar de această dată, sejurul vedetei a fost pus în pericol. Totul din pricina celei mai noi epidemii, ce se răspândește cu rapiditate, la nivel mondial, fiind vorba despre coronavirus. Jurata de la iUmor se află departe de țară, în concediul pe care și-l dedică la început de an. Așa cum obișnuiește să facă în fiecare sezon, aceasta preferă să aleagă destinații tot mai inedite, pe care le vizitează alături de soțul ei.

Cântăreața a detaliat pe Instagram că vacanța ei a ajuns la final, iar după ce în presă au apărut informații că e sechestrată în Singapore, vedeta și-a dorit să spună ce se întâmplă, în realitate. În China a fost declarată stare de carantină, întreaga țară fiind vizată, ceea ce pe plan mondial reprezintă un mare semnal de alarmă. Totodată, la nivelul României, cei mai expuși sunt în special persoanele care călătoresc. Asta se întâmplă și în cazul Deliei, alături de partenerul ei de viață.

Delia le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram care este situația ei curentă, având în vedere infectarea tot mai mare a populației din China cu coronavirus. Artista a răspuns la un mesaj de pe rețeaua socială, după ce a primit întrebări din partea urmăritorilor îngrijorați de starea ei de sănătate. De asemenea, vedeta de la Antena 1 a făcut cunoscut și că urmează să își încheie concediul, aflându-se în continuare în Singapore.

Delia Matache și-a început concediul cu trei săptămâni în urmă și a început cu Thailanda. Ajunsă la Singapore, artista s-a alertat de situația curentă și le-a răspuns fanilor ei îngrijorați. Întrebată de o tânără dacă este sechestrată departe de țară, din cauza virusului ucigaș, Delia a dat rapid o replică.

„Nu sunt… dar nici nu am umblat azi, de când am aflat că au fost 3 cazuri aici. Am stat cuminți în resort. Mâine în aeroport punem măscuțe și sperăm să fie bine.”, a dezvăluit Delia, pe Instagram.