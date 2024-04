Delia i-a încăierat pe designerii români cu geaca ei de rafie. Botezatu îi admiră curajul, însă Burescu avertizează: ”O să mirosiți ca un sconcs!” EXCLUSIV

Nonconformista solistă Delia face ce face și șochează din nou! Recent, ea s-a fotografiat într-o geacă realizată, surpriză!”, din banalele pungi de cumpărături de rafie, promovând astfel o firmă ce utilizează materiale reciclate. Referitor la controversatul articol vestimentar, am cerut și părerea designerilor români, care însă nu au căzut la un acord. În timp ce stilistul Florin Burescu susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că acest model este mult prea scump și deloc purtabil, Cătălin Botezatu sare în apărarea Deliei.

Delia a isterizat internetul cu modelul de geacă de rafie, realizat de un vestit brand din România, care folosește materiale reciclate și reutilizate pentru a crea lucruri funcționale și estetice, așa cum susțin reprezentanții firmei, pe conturile sociale. Prețul inițial al controversatului articol vestimentar era de 1.200 de lei.

Totuși, cei care vor să-i calce pe urme Deliei îl pot achiziționa acum cu 450 de lei, la preț redus, potrivit informațiilor de pe site-ul acestui brand. Solista și-a atras, însă, după postarea pozei cu pricina, pe conturile sociale, și multe comentarii, unele de-a dreptul amuzante. Iată ce mesaje i-au lăsat fanii:

Celebrul designer vestimentar Cătălin Botezatu dă verdictul, privind ținuta, deloc pe placul românilor, a Deliei, pe care susține că o apreciază sincer, fiind un model în trand:

Delia este specială, de la muzică până la aspectul ei vestimentar, este tot timpul la extreme, șochează, are curaj. S-a jucat cu acest model, pentru unii poate fi numai un material din plasă de rafie din Obor, însă Delia denotă că este foarte inventivă. Modelul este apreciat de cei care vor să vadă dincolo de niște aparențe”.

Ea este printre puținele vedete care știu să îmbine brand-uri cunoscute cu cele no name, unele poate că sunt foarte ciudate, dar sunt destinate oamenilor care au curaj, care vor și sunt altfel față de alții.

”Noi, românii, susținem această chestie cu materialele rciclabile de foarte mult timp, chiar am scos acum câțiva ani o o colecție, cu tricouri, șlapi de plajă, treninguri, încălțăminte sport, este un trand la nivel mondial, În ceea ce privește produsul purtat de Delia, l-am văzut, mi se pare foarte cool, foarte Delia.

Cătălin Botezatu a mai adăugat, referitor la ședința foto realizată de Delia, zilele trecute, în ținuta vestimentară cu bucluc:

Însă, stilistul vestimentar al vedetelor Florin Burescu este de părere că acest model ar trebui să aibă strict o singură destinație, ședințele foto, materialul nefiind indicat pentru a fi purtat pe stradă, la plimbare:

”Se pare că lumea nu mai are pe ce să arunce banii, chiar și redusă la preț, 450 de lei este mult. Nu o recomand pentru purtarea de zi cu zi, căci nu are fibre naturale, este casantă, nu are cădere, este un material din plastic și stă inestetic pe corp.

Faptul că Delia a făcut o ședință foto este un lucru bun, apreciez ideea, dar această geacă nu o purtați niciodată pe stradă. Dacă vreți să aruncați banii pe această geacă, e bună ca să aveți 2-4 poze, înțelegem și nebunia oamenilor. Fiind realizată din plastic, corpul nu respiră și o să mirosiți ca un sconcs!”, ne-a declarat Florin Burescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.