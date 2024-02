Delia, de nerecunoscut după urcarea pe Everest. Imaginea care a uimit-o chiar şi pe ea: „Am şi întrebat cine e cea din poză”

Delia a avut o apariție de mare senzație pe rețelele de socializare. După ce a terminat expediția pe Everest, a schimbat locația și se bucură din plin acum de distracție. Activă în mediul online, ca de obicei, a publicat o imagine cu care a reușit să atragă atenția. Nici măcar ea nu s-a recunoscut!

Delia a avut parte de aventura vieții sale, după ce a reușit să urce pe Everest alături de soțul ei. A bifat o reușită de care este foarte mândră și a trăit experiențe unice, de care își va aminti cu drag mereu.

Iubitoare de călătorii, vacanța nu s-a încheiat acum pentru celebra artistă. Alături de partenerul ei de viață, a lăsat Nepalul și a plecat în Doha, Quatar, unde se bucură de plajă, vreme bună și cele mai frumoase și luxuriante peisaje și clădiri.

Delia a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare, unde este mereu activă. Are mulți fani care o urmăresc și pe care își dorește să îi țină la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, care este una de lux și foarte palpitantă.

Astăzi, vedeta a publicat o imagine alături de soțul ei, cu care a reușit să șocheze. Chiar și ea a fost foarte surprinsă de felul în care arată, mărturisind că, la prima vedere, nici măcar nu și-a dat seama cine este în poză alături de Răzvan.

„În poza asta nu mi-am dat seama că sunt eu. Am și întrebat: Cine-i, domnule, aia de te-ai pozat cu ea?”, a scris vedeta la postarea sa.

Delia este una dintre cele mai iubite artiste din România. Se bucură de un succes formidabil și este foarte apreciată de o mulțime de oameni, atât pentru talentul ei, dar și pentru felul în care arată.

Multe femei o au ca exemplu de frumusețe, dar sunt și oameni care o acuză că ar fi apelat la ajutorul operațiilor estetice pentru a arăta bine. Delia Matache este sinceră mereu și a recunoscut care a fost motivul pentru care a apelat la medicul estetician.

Vedeta a spus clar că nu și-a făcut modificări majore, ci doar a încercat să își volumizeze buzele, optând tot pentru un aspect natural. Și-ar dori să apeleze și la botox pentru riduri, la diferite tratamente care să îi facă un ten perfect, dar spune că nu are răbdare, motiv pentru care a renunțat mereu la aceste planuri.

„Mie botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Este sfânt, previne așezarea ridurilor în profunzime, dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi.

Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat.

Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a povestit Delia pe contul ei personal de TikTok.