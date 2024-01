Delia, criticată pentru pozele îndrăzneţe din vacanţă. Fanii au comparat-o cu Inna: „Păcat”

Artista de bucură din plin de locul superb în care a ales să își petreacă începutul acestui an, însă imaginile publicate de ea au stârnit reacții neașteptate. Delia a fost criticată pentru pozele îndrăznețe din vacanță. Unii fani au comparat-o chiar cu Inna.

Delia nu mai are nevoie de prezentări. Este un artist complex și complet, care a reușit să își construiască o carieră fabuloasă, la care visează orice muzician la început de drum. Vedeta a cucerit nu doar scena și lumea muzicală, dar se bucură de succes și pe micul ecran, fiind implicată în proiecte importante de la Antena 1.

Pare că a devenit deja o tradiție ca Delia să petreacă primele zile din an într-un loc exotic, cu temperaturi blânde, departe de frigul din România. Artista este foarte activă în mediul online, un obicei de la care nu se abate nici în vacanțe.

Artista a publicat mai multe fotografii spectaculoase, iar cele mai recente o arată în câteva ipostaze destul de îndrăznețe, chiar prea îndrăznețe pentru unii internauți.

Fanii nu au ezitat să o critice pentru apariția controversată, alții, în schimb, au lăudat-o pentru felul în care arată, comparând o anumită parte a corpului ei cu a Innei.

„Dc n-aţi scos niciodată un album de colinde pt copii? in schinb fără imbracaminte in fata românilor va place să vă afişaţi”,„Delia, ai cel mai frumos fund din România, eşti nr 1, poate doar Inna mai e ca tine”, „De ce îți pui poze cu fundul?”, „Se știe foarte bine că ești frumoasă și dotată pentru ce ai nevoie să cerșești mizerii. Păcat..”, „Să-ţi dea dumnezeu sănătate pentru copilăria de pe Atomic!”, „Draga Delia. Pentru noi cei care visam să te vedem în costum de baie măcar dacă nu se poate mai mult, te rugăm să numai pui frânturi. Acceptăm poze cu totul”, „Interesant s-o vezi pe Delia în costum de plajă, pot spune că are un corp perfect!!” – sunt doar câteva dintre mesajele trimise de internauți.