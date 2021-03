Delia are dureri cumplite. Ce a pățit artista după ce a inspirat aer: ”Nu înțeleg cum e posibil”

Au fost momente delicate pentru artista Delia, după ce s-a întors din vacanța petrecută în Barcelona. Aceasta le-a spus fanilor ce a pățit, așa cum face de fiecare dată pe rețelele de socializare.

Întoarsă recent din vacanța în Barcelona, acolo unde a petrecut zile superbe alături de soțul ei, Răzvan, aceasta le-a povestit fanilor că se confruntă cu anumite probleme de sănătate. Astfel că brusc, în timp ce respira, aceasta a simțit un junghi, extrem de dureros. Delia le-a povestit fanilor momentul prin care a trecut.

”Nu înțeleg cum este posibil să ți se pună un junghi intercostal sau ce mi s-a pus mie în spate. Simt că am un cuțit în spate doar pentru faptul că am respirat și am ridicat umerii, am făcut o mișcare, atât, ținând cont că eu fac mișcare mereu, urc, cobor, merg kilometri și nu am nimic niciodată, dar cu o singură respirație am reușit să fac întindere. Mor, mă ține spatele”, a povestit Delia pe rețelele sociale.