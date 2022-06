Delia, apariție incendiară în costum de baie. Cum arată artista la 40 de ani

Delia a înnebunit internetul cu cele mai recente ipostaze în care apare. Pe rețelele sociale, vedeta a distribuit imagini incendiare cu ea, în costum de baie. Cântăreața, care a împlinit în luna februarie 40 de ani, se mândrește cu o siluetă frumoasă și forme apetisante. Mama Natură a înzestrat-o cu trăsături frumoase, așa că ar fi fost păcat să nu le arate fanilor. În mediul online, acolo unde este urmărită de milioane de fani, solista a postat câteva fotografii cu ea, cu felul în care s-a distrat în weekend. Am spune că artista a dat în mintea copiilor.

Delia trăiește pe picior mare într-un apartament mare și utilat modern. Cântăreața are și piscină foarte spațioasă, dar și o saltea specială în care poate sări. În weekend, blondina s-a distrat pe terasa locuinței sale din București. Având în vedere că vremea a fost superbă, perfectă pentru plajă și voie bună, artista și-a luat costumul de baie și a dat start distracției.

Vedeta s-a lăsat fotografiată chiar într-un costum de baie din două piese, spre bucuria urmăritorilor săi din social media. Articolul vestimentar i-a pus în evidență corpul perfect, imaginile vorbind de la sine. Se poate observa că are un corp lucrat la sală (Vezi FOTO în GALERIE). Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, primind foarte multe comentarii și aprecieri.

În urmă cu un an, Delia a explicat cum se menține în formă. Potrivit declarațiilor sale, nu este adepta dietelor, ci preferă să se înfrupte din toate cu măsură.

„Nu sunt adepta unui regim de slăbire, fac sport zilnic, mănânc tot ce îmi doresc, dar nu în cantități mari, încerc să nu exagerez”, a precizat jurata de la Antena 1, pentru VIVA. „Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, dezvăluia artista.