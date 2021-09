Delia a scăpat porumbelul la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce jurat ia cei mai mulți bani la X Factor, de fapt

Delia a venit azi în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani unde a vorbit despre emisiunea X Factor a cărei jurat este, emisiune aflată la al zecelea sezon, ce va avea premiera în această seară la Antena 1. Ea a deslușit și misterul banilor încasați la X Factor, după ce Dani a lansat provocarea spunând că ea este cea care îi ”mulge” de bani pe cei de la X Factor.

Delia a vorbit și despre călătoriile ei, ținând să precizeze că a cuferit un vârf de munte din Elveția, urcând la peste patru mii de metri altitudine. Delia a vorbit și despre ținutele sale, spunând că nu îi place să fie o femeie care se îmbracă elegant și că cu greu a cedat în fața ”presiunii” din partea producătorilor X Factor de a purta o rochie la masa juriului. Iată cum a decurs dialogul dintre Răzvan, Delia și Dani.

Răzvan: I-am vazut hainele Deliei, credeam ca e o hală din Milano. Daca Delia s-ar lasa de emisiuni, s-ar putea ocupa de turism. Odată, ea mi-a spus exact unde m-am cazat, într-o vacanță, ce pot să văd acolo etc, după ce a văzut doar poză.

Delia: La Asia Express nu m-am dus, deși mi-a trecut prin cap. La Splash, nu, clar. Tocmai ce am cucerit un vârf de munte în Elveția, la peste 4 mii de metri. Mă îmbrac la fel de varză, nu există direcție, trebuie sa fie random. Am destule haine.

Dani: Delia ne mulge banii de la X Factor! Ea câștigă cel mai mult!

Delia: Ba nu, Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe.

Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie. Nu ratași premiera din această seară, eu și Ștefan Bănică ne păruim sau cu Loredana mă păruiesc, nu mai țin minte”, a fost dialogul de la Neatza cu Răzvan și Dani.