Delia a dezvăluit secretul vocii sale impresionante. Ce s-a întâmplat în timpul unui concert: ”Mi s-a făcut pielea de găină”

Delia a dezvăluit secretul vocii sale impresionante. Artista a fost uimită de experiența pe care a avut-o recent pe scenă, în timpul unui concert. Vedeta Antena 1 a mărturisit că i s-a făcut pielea de găină când s-a auzit cântând.

Delia nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este un artist complet, anii de muncă și pregătire au ajutat-o să se bucure acum de o carieră fabuloasă, nu doar pe scenă ci și în televiziune, ea fiind implicată în două dintre cele mai importante proiecte ale postului Antena 1 – iUmor și X Factor.

În ultimii ani, ea și soțul său, Răzvan Munteanu, își dedică timpul liber călătoriilor, alegând ca destinații cele mai frumoase locuri din lume. Vedeta este destul de activă pe platformele de social media, unde împărtășește cu fanii săi imagini din vacanțele fabuloase, din culisele spectacolelor și alte momente inedite din viața ei de zi cu zi.

Artista a fost nevoită să își întrerupă o vacanță în Munții Dolomiți, unde s-a bucurat de câteva zile de aer curat și plimbări împreună cu soțul, mama și soacra sa. Delia s-a întors pentru puțin timp în România, pentru că avea de susținut un concert.

Vedeta a urcat pe scenă și a oferit publicului un show de zile mari. Chiar și ea a fost uimită de vocea ei, mărturisind că i s-a făcut pielea de găină când se auzea. Explicația performanței vocale extraordinare, crede Delia, ar fi tocmai faptul că a petrecut mai multe zile la altitudini ridicate.

„M-am dus, am cântat. La concertul de ieri vocea mea a sunat… vai.. în sensul de uau. Mă gândesc dacă are legătură cu faptul că am fost la altitudine. Care e explicația? Nu că nu ar suna în general, dar ieri a avut țeavă, volum, emisia perfectă.

A fost bine de tot și cred eu că este de la altitudine. S-a găsit secretul. Mă ascultam în timp ce cântam și mi se făcea pielea de găină. Sincer eram…băi fată, mamă cum ai luat-o aici. Cred că mă gândeam trei de „da”, patru de „da” la fiecare fază.

Sunt foarte talentată. Am o abordare… nu știu, altfel. Sunt altfel în multe chestii”, a spus Delia, într-un videoclip publicat pe InstaStory.