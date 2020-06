Deea și Dinu Maxer, decizie de ultimă oră. Au renunțat la tot

Deea și Dinu Maxer formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumina reflectoarelor. Se cunosc din adolescență, sunt căsătoriți de 11 ani și au un băiețel de opt ani și o fetiță pe care nu au norocul să o serbeze așa cum se cuvine. Cei doi artiști au amânat evenimentul mult așteptat.

Dinu și Deea se cunosc de peste 15 ani. Prima lor întâlnire a fost atunci când ea era boboacă, iar el prezenta balul la liceul la care învăța aceasta. S-au văzut, s-au plăcut, iar de atunci sunt de nedespărțit. Au trecut anii, pe lume a venit primul copil, Andreas, apoi cel de-al doilea, o fetiță pe care Deea a născut-o în luna octombrie a anului 2019, Maysa. Soția lui Dinu a trecut prin clipe de coșmar în timpul operației de cezariană, pentru a ajunge la aceste momente de fericire, când s-a văzut mămica a doi copii.

Ar fi trebuit să urmeze botezul micuței, însă, din cauza restricțiilor generate de pandemia de COVID-19, soții au decis să amâne, din nou, marele eveniment. Cei doi au declarat că, inițial, creștinarea micuței era programată pe 4 aprilie și trebuia să aibă 150 de invitați. Au urmat și alte modificări pentru a fi în conformitate cu normele decise de autorități, dar socoteala tot nu le-a ieșit, astfel că au hotărât, în final, să amâne încă o dată.

„A fost odată pe 4 aprilie, evident că nu am reușit să scriem nimic… Am făcut un compromis, nu mai sunt 150 de persoane, haideți să fie vreo 80, așa este în mod normal la petreceri. În momentul când s-a micșorat la 50 și afară, iar ne-a dat planul peste cap. L-am amânat și, din păcate, amânarea nu are în acest moment o dată”, a spus Dinu Maxer în cadrul unei emisiuni TV.