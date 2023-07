Deea Maxer, mamă pentru a treia oară? Fosta soție a lui Dinu Maxer, declarații despre o nouă sarcină: ”Robert vrea să fie tată” EXCLUSIV

Deea Maxer este îndrăgostită până peste cap de Robert Dîrlea! Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire de câteva luni și au planuri serioase împreună. După divorțul de tatăl copiilor săi, Dinu Maxer, viața artistei s-a schimbat radical. Deea și-a descoperit noi pasiuni și este pe cale să activeze într-un nou domeniu. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Deea ne-a vorbit despre planurile de viitor pe care le are împreună cu Robert, dar și despre viața sa profesională!

Fosta soție a lui Dinu Maxer știe ce vrea de la viață! Deea este pregătită să înceapă un nou capitol și pe plan profesional! Artista și-a descoperit o nouă pasiune pentru make-up, astfel este pe cale să susțină cursuri în domeniu. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a oferit mai multe detalii.

“Este o perioadă a schimbărilor pentru mine, pentru că încep să îmi dezvolt mai multe laturi profesionale. Am un business în domeniul cosmeticelor și am o echipă peste 2000 de femei din România, cu care lucrez în vânzări. Îmi aduce foarte mare satisfacție.

Robert Dîrlea se implică foarte mult în relația cu Deea, astfel se înțelege foarte bine și cu cei doi copii ai săi, Andres și Maysa, petrecând destul de mult timp alături de aceștia. Mai mult decât atât, artista ne-a spus cum acceptă cei mici despărțirea de tatăl lor, Dinu Maxer.

“Întotdeauna am avut minim 3 job-uri. Întotdeauna am fost mamă pentru copiii mei. Nu am avut niciodată bone, în afară de bunicii copiilor, care ne-au ajutat când a fost nevoie. Am lucrat de la 15 ani și sunt obișnuită să le fac pe toate.

Andreas este acum cu tatăl lui, la mare, acolo unde are un proiect artistic. Își dorește foarte mult să fie pe scenă. L-am educat în ideea că bănuții se câștigă greu și i-am făcut educație financiară copilului nostru. Andreas are spectacole și își câștigă proprii bănuți și îi investește în lucruri muzicale. Deci, ba la mare, ba în București, ba cu mami, ba cu tati.

Despărțirea de Dinu nu afectează în niciun fel copiii. Cei mici sunt foarte bine în momentul de față. Maysa este în permanență în București. Are tot felul de activități la grădiniță și mă ocup atât eu, cât și părinții mei care sunt aici în București. Robert iubește foarte mult copiii, este înconjurat de copii. Este familist.

Îi iubește foarte mult pe Andreas și pe Maysa. Își petrece foarte mult timp cu Maysa, pentru că locuim ,oarecum, împreună. Locuim în două case, ori la mine, ori la el. Dacă Maysa este în permanență cu mine, este în permanență și cu Robert.

S-au atașat unul de altul. Pentru mine contează foarte mult. Omul de lângă mine, pe lângă faptul că trebuie să mă iubească pe mine, trebuie să îmi accepte copiii. ”, a spus Deea Maxer.