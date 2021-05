Decontarea navetei şi transportul local al elevilor. Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul mult așteptat

Actualul Ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu își propune să schimbe sistemul de învățământ românesc. Pașii sunt mici, pentur moment, dar oficialul este optimist. Printre modificările pe care le-a anunțat sunt și cele legate de cum se va deconta transportul elevilor. Noile modificări ar putea intra în vigoare din noul an școlar.

Încă din prima zi, de la preluarea mandatului, Sorin Cîmpeanu a vorbit despre necesitatea unei reforme în sistemul de învățământ românesc. Deși i s-a acordat un buget mai mic decât în alți ani, Sorin Cîmpeanu a început să schimbe, pas cu pas, lucrurile. Au fost anunțate multe modificări, plecând de la curicula de predare și până la modul de evaluare a cadrelor didactice. Unele dintre aceste aspecte au fost deja implementate, altele se așteaptă implementarea lor. Actualul ministru nu este la primul său mandat, dar de data asta speră să poată face ceea ce și-a propus.

În cadrul reformei și a modificărilor propuse și anunțate de Sorin Cîmpeanu un punct important este și cel al deconturilor transportului pentru elevii din mediul rural. Învitat la Antena 3, Sorin Cîmpeanu a anunțat care vor fi modificările în acest caz. În același timp a spus și care sunt principiile pe baza cărora se vor face aceste decontări. În intervenția sa, Sorin Cîmpeanu a anunțat propunerea făcută către premier și care sunt condițiile. Dar și modul în care domnia sa vede rezolvarea și a abandonului școlar.

”Riscul de abandon școlar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esențială. Din păcate, nu am reușit să clarificăm reglementarea. Spre exemplu, Ministerul Educației are în buget sumele de aferente decontului navetei elevilor. Am prezentat o propunere care are trei caractere de notate. În primul rând ministerul avansează suma, urmând ca luna următoare elevii să decontez. Să se regleze în raport cu suma avansată.

Până acum elevii, părinții avansau suma, deci o schimbare importantă. Până acum se decontau distanțele de până la 3 km, primii 3 km cu 10 lei pe luna. Am considerat că este ridicol acest plafon și am crescut la 30 de lei pe lună, adăugând după aceea câte 3 lei pentru fiecare kilometru până la 50 de km. O altă noutate, nu am mai limitat la 50 de km. Dacă sunt elevi care sunt obligați să facă naveta la distanțe mai mari de 50 de km, li se decontează întreaga sumă. S-ar putea ajunge pentru 50 de km, spre exemplu, decontarea unui abonament de 171 de lei pe lună.”, a explicat Sorin Cîmpeanu la Atena 3.