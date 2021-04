Declarațiile șocante ale femeii umilită de polițiștii de la Secția 16: ”A sărit asupra mea, 10 se uitau”

Ieri avocatul Adrian Cuculis aduce noi dovezi ale brutalității celor 9 polițiști de de la Secția 16 de Poliție. Informațiile făceau referire la o femeie de 40 de ani, agresată, înjurată și umilită de cei în cauză. Aseară, femeia a decis să vorbească public despre cele întâmplate, iar mărturiile acesteia sunt dramatice.

După scandalul iscat de decesul celor doi tineri sechestrați și bătuți de cei 9 polițiști de la Secția 16, ieri au mai apărut alte dovezi. Cel care aduce aceste noi informații era avocatul Adrian Cuculis, vorbin de drama unei femei de 40 de ani.

Drama femei s-a întâmplat în 2019, după ora 1 noaptea, când aceasta revenea de la o petrecere. Cei 9 polițiști au oprit-o pe stradă, și după ce femeia le-a spus că nu are buletinul asupra ei, au încătușat-o, au urcat-o într-una din mașinile de poliție, unde au umilit-o. În cele din urmă femeia s-a decis să vorbească public într-un interviu acordat celor de la Atena 3.

”Acum când am văzut că doi oameni au murit, pur şi simplu nu am putut să tac din gură şi să mă duc noaptea să dorm liniştită. Cam asta este situaţia. Aţi spus de acei poliţişti, aţi vorbit la plural. Este vorba de un poliţist. Primul contact a fost cu un polițist, care am înțeles că acum este deja în arest.

După cum relata și avocatul Cuculis, femeia a povestit că în acea noapte venea de la o petrecere, fără să bănuiască ce avea să se întâmple. Totul, povestește femeia, a început de la cerința acesteia de a merge în casă și să aducă buletinul de identitate, având în vedere că nu îl avea asupra ei. Femeia povestește că unul din polițiști a atacat-o fără nicio explicație.

”Adică, am avut discuţia despre actul de identitate, exact aşa cum aţi menţionat. Eu locuiam chiar acolo. Puteam să îl aduc, să mă identific. Pur şi simplu nu îmi dau seama ce s-a întâmplat, de ce efectiv m-a atacat. Eram o femeie singură, la ora 1 noaptea, tocmai mă duceam acasă. Veneam de la o nuntă. Nu eram aşa pe stradă, că nu aveam eu aşa ce să fac. Era într-o duminică seară şi asta a fost. Mi-a pus cătuşele, în fine.

Nu s-a mai întâmplat nimic, am fost a doua zi la IML, după aceea mi-am adunat toate puterile, acum o spun cu fluenţă, dar nu a fost deloc ușor ca după noaptea aceea să mă trezesc și să mă duc la ei acolo în circa 16, am depus acolo o declaraţie, am relatat ce mi s-a întâmplat, se uitau la mine cu ochi mari, vai nu ne vine să credem, cerea a fost preluata de circa 14. Am fost acolo, am dat acolo o serie de declaraţii, am stat destul de mult, în jur a trei ore şi acela a fost ultimul meu contact şi ultima mea discuţie cu cineva pe această temă”, a povestit femeia, joi, la Antena 3.