Declarațiile primului român vindecat de coronavirus. Cum a trăit în acele momente

Primul român diagnosticat cu noul coronavirus, și unul dintre cei care s-au vindecat, susține că nu a avut niciun simptom (febră minimum 38 grade Celsius, tuse, dificultate la respirație – în cazurile mai severe), ci doar „o răceală care se tratează”.

Declarațiile tânărului vindecat de COVID-19

Sergiu Sgurescu, tânărul de 25 de ani din comuna gorjeană Prigoria, a fost diagnosticat cu noul coronavirus pe 26 februarie. Acesta a fost preluat de o ambulanță specială, venită de la Craiova, și transportat la Institutul „Matei Balş” din Capitală, iar în prima zi a lunii martie era deja externat, rezultatele testelor arătând că e vindecat.

„Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, este de părere tânărul din Gorj.

Sergiu nu a putut să meargă însă acasă, dat fiind că familia lui este în carantină. „Şi dacă e să fie, până la urmă e o răceală, o gripă care se poate vindeca, adică nu e aşa rău. Nu trebuie să fie panică aşa mare, pentru că e o răceală care se tratează”, a mai spus primul român diagnosticat cu coronavirus.

Tânărul gorjean este salariat al unei firme conduse de un italian în vârstă de 71 de ani, lucrând la o unitate de prelucrare a lemnului.

Rata mortalității în cazul infecției cu noul coronavirus

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) transmite că noul coronavirus este mai mortal decât tulpinile de gripă sezonieră.

„În timp ce mulți oameni, la nivel mondial, au dobândit imunitate la tulpinile de gripă sezonieră, COVID-19 este un nou virus la care nimeni nu are imunitate”, avertiza Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Conform specialiștilor, rata de deces pentru Covid-19 – boala cauzată de coronavirus – este este în jur de 3,5%.