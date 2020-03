Vedete infectate cu coronavirus. Tom Hanks, Rita Wilson, Daniele Rugani de la JUventus, primele cazuri confirmate

Tom Hanks și soția sa Rita Wilson sunt primele celebrități care au dezvăluit că au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Ambii se aflau în Australia, unde Tom Hanks filmează pentru un film despre viața lui Elvis Presley, în regia lui Baz Luhrmann, în care actorul îl interpretează pe colonelul Tom Parker. Soții Hanks, amândoi în vârstă de 63 de ani, s-au prezentat la medic după ce au prezentat stări de răceală.

Mesajele transmise pe rețelele de socializare de către Tom Hanks

Cei doi se află acum în izolare, iar actorul a oferit câteva informații vizavi de cum a evoluat starea celor doi: „Ne-am simţit puţin obosiţi, ca şi când am fi fost răciţi, şi am avut ceva dureri. Rita a avut frisoane şi uşoară febră. Pentru a face lucrurile corect, aşa cum trebuie astăzi în lume, am fost testaţi pentru coronavirus şi depistaţi pozitiv”.

Într-o altă postare, actorul și-a asigurat fanii că va face publică starea lor de sănătate, în momentul în care vor mai apărea schimbări: „Bună ziua, oameni buni. Ce trebuie să facem în continuare? Medicii au protocoale care trebuie respectate. Noi Hanks vom fi testați, observați și izolați atâta timp cât este necesar pentru sănătatea și siguranța publică. Vom ține lumea la curent. Aveți grijă de voi! ”, a declarat vedeta de la Hollywood.

Potrivit presei locale, producția filmului regizat de Baz Luhrmann a fost suspendată temporar, urmând a fi respectate toate protocoloale de siguranță, astfel Warner Bros a transmis: „Sănătatea şi siguranţa membrilor companiei noastre sunt întotdeauna prioritare şi luăm măsuri de precauţie pentru a proteja pe oricine lucrează în producţiile noastre în lume”. Momentan nu au fost depistate alte cazuri de coronavirus în platoul de producție, însă toți actorii prezenți acolo vor fi monitorizați.

În prezent, în Australia au fost înregistrare peste 130 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar numărul acestora sunt în creștere, numai ieri anunțând 10 cazuri noi.

