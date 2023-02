Declarațiile cutremurătoare ale tinerei care a fost salvată în ultima clipă din portbagajul unei mașini incendiate: „Acceptasem că voi muri”

În urmă cu două zile, un caz de răpire, demn de filmele de groază, a șocat milioane de români. Astfel, o femeie din București a apelat disperată numărul unic de urgență 112 după ce a fost răpită de iubitul său. Femeia a fost închisă cu forța în portbagajul unei mașini, iar mai apoi părăsită pe un câmp, după ce autoturismul în care se afla fusese incendiat. Doar o minune a făcut ca victima să fie salvată de polițiști și dispecerii de la 112, iar primele sale dezvăluiri după tragedie vă vor face pielea de găină.

O femeie a trăit drama vieții sale după ce și-a văzut moartea cu ochii. Din păcate, cel care i-a provocat traume pentru toată viața a fost iubitul ei, care pe fondul unor probleme financiare și a geloziei, acesta a decis să o agreseze, iar ulterior să o conducă la moarte.

Totul s-a întâmplat în urmă cu două zile, atunci când bărbatul a provocat o ceartă între el și iubita sa, care s-a soldat cu violențe, iar ulterior cu închiderea femeii cu forța în porbagaju mașinii.

Victima, speriată, a apelat numărul 112 atunci când se afla în parcarea unui hotel din sectorul 4 al Capitalei.

Pentru că nu au reușit să-i identifice locația telefonului, femeia a fost supusă în continuare unor momente de groază, care au culminat cu sosirea mașinii pe un câmp, dar și cu incendierea autoturismului. În momentul în care a simțit miros de fum, femeia a reapelat numărul de urgență 112, primind un link pe care l-a accesat. Doar așa, oamenii legii au putut să o localizeze și să se mobilizeze pentru salvarea ei.

Doar un miracol a făcut ca această femeie, care fusese părăsită pe un câmp pustiu într-un portbagaj, să poată să vadă iar lumina zilei și să se bucure de viață. Astfel, polițiștii ajunși la fața locului au reușit să o scoată pe femeie din portbagaj teafără, înainte ca focul să-i cuprindă trupul și să-i provoace moartea.

La scurt timp după scenele de groază trăite de victimă, bărbatul suspect a fost prins în aproprierea locului cu pricina. Acesta a fost testat pentru alcool și substanțe interzise, iar oamenii legii au descoperit care au descoperit că inculpatul avea o alcoolemie de 0,31 mg/L și consumase cocaină. Acesta a fost reținut pentru tentativă de omor.

Un polițist a povestit cum a reacționat victima atunci când a realizat că are șanse să fie salvată, după ce polițiștii au deschis portbagajul: „Scoateți-mă de aici, mor!”, ar fi spus femeia.

Ulterior, după ce a fost evaluată medical și a putut să ofere declarații, femeia a fost audiată la sediul Poliției, iar Digi24 a reușit să intre în posesia dezvăluirilor făcute în fața oamenilor legii. Atenție, informații cu impact emotional puternic.

„Am sunat prima data (n.r la 112) când a pornit mașina. A doua oară când am simțit fumul. Telefonul a fost conectat pe mașină și nu înțelegeam de ce nu aud. Este posibil că atunci să își fi dat seama că am sunat la 112, el fiind la volan și văzând pe computerul de bord.

L-am deconectat și apoi am auzit pe difuzorul telefonului. A oprit. Mi-a cerut telefonul. I-am spus că a căzut în mașină printre scaune, l-a căutat și am mers mai departe. Am simțit că a intrat pe un câmp. S-a oprit și îmi șoptea să îi dau telefonul. Credea că este ascultat. M-am luptat să nu mă închidă la loc, dar nu am reușit.

Am stat cuminte crezând că este pe lângă mașină. Am sunat la 112 când am simțit fumul. După primul apel mi s-a trimis mesajul. L-am accesat când l-am găsit. Așteptam din clipă în clipă să deschidă portbagajul și să mă lovească din nou, nicidecum să plece și să dea foc”, a declarat victima.