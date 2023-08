Declarațiile cutremurătoare ale mamei Alexandrei, tânăra însărcinată care a murit pe patul de spital: ”În brațe au dus-o la baie, era toată rece!”

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul Alexandrei, tânăra gravidă care a murit într-un spital din Botoșani, după ce i s-a spus că medicul curant o va opera a doua zi, când va veni la spital. Tânăra de 25 de ani a ajuns la spital cu dureri și a aflat că sarcina ei s-a oprit din evoluție.

Pe data de 17 august 2023, Alexandra a ajuns cu copiii acasă la mama ei, căreia i-a spus că nu se simte prea bine. Doina Miron, mama Alexandrei, a povestit că aceasta venea zilnic în vizită.

De data aceasta, Alexandra i-a spus că nu se bine, că o doare burta și are febră. Femeia i-a dat calmante, iar tânăra s-a întins pe pat.

Ulterior, Doina Miron a plecat la Pediatrie, unde era de gardă. Ginerele ei a sunat-o seara și i-a spus că Alexandra sângerează. Atunci, mama fetei i-a spus ginerelui său să sune la ambulanță și să meargă la spital.

Se pare că tânăra a făcut înainte un duș și apoi a fost preluată de ambulanță. Când a ajuns la spital, medicul care era de gardă a constatat că sarcina este oprită din evoluție. A fost singurul moment în care medicul de gardă a avut contact cu Alexandra.

Întreaga noapte în care tânăra a agonizat a petrecut-o cu asistenta de gardă, după spusele mamei sale.

La ora 6 dimineața am vorbit cu o colegă de la neonatologie, pentru că era singura de gardă dimineață și săraca s-a dus. La 7 fără ceva când a intrat în tură s-a dus și a stat cu ea până a intrat în ATI. Până când a făcut epistaxisul și hemoragia”, a spus Doina Miron, mama Alexandrei.

„Asistenta a stat cu ea. Ramona Baltă, am înțeles că așa o cheamă a stat cu ea. Asta știu, mi-au spus toate fetele, a stat, a dus-o și la baie, în brațe a dus-o, la 2:00, la 6:00. Nu-și mai simțea picioarele.

Fata i-a trimis un mesaj mamei sale la ora 7:05: „Nu am aer”, după care nu a mai răspuns la telefon. Un cadru medical i-a spus femeii că Alexandra a făcut un atac de panică, acesta ar fi fost motivul pentru care i-ar fi spus mamei sale că nu are aer.

Apoi, i-a spus că era toată rece. Acestea au fost informațiile pe care femeia le-a primit despre fiica ei.

„Eu când vorbeam cu ea, nu mai știu pe la cât, pe la 7:05 și atunci am sunat-o pe doamna de la neonatologie cu care am vorbit și mi-a zis: sunt aici lângă ea. Cred că nu știa, abia o văzuse. Și a zis: cred că a făcut un atac de panică pentru că nu are aer.

Dar a zis că toată e rece. Și mi-a închis telefonul. Și am intrat în alertă. Mi-a zis după aceea că s-a încercat, i s-a pus oxigen, era foarte agitată că nu avea aer și la un moment când s-a întors a început să-i curgă sânge pe nas și pe gură și atunci și-au dat ele seama de gravitatea situației. Dar nu știu dacă a fost, nici atunci măcar, medicul lângă dânsa”, a spus Doina Miron, conform botoșăneanul.ro.