Declarații halucinante. Ce a declarat vecina criminalului de la Arad: "Plângea în gura mare. Am auzit așa, cum ai bate carnea"

Vecina criminalului de la Arad face mărturii cutremurătoare în cazul crimei. Aceasta spune că a auzit țipete, zgomote și fetița plângând foarte tare.

Femeia a vrut să bată la ușa lui pentru a se asigura că totul este în regulă, deoarece a auzit-o pe fetiță plângând foarte tare, însă nu a mai făcut acest lucru, deoarece spune că i-a fost frică de bărbatul violent. La un moment dat a dat drumul la televizor și nu s-a mai auzit nimic, mai spune femeia.

”Am auzit un țipăt. Și atunci când s-a dus țipătul, am văzut și televizorul.

Am vrut să mă dus sus, dar mi-a fost frică. Plângea în gura mare. Și atunci ei au dat drumul la televizor și nu am mai auzit gălăgie, nimic. Sâmbătă noaptea am auzit așa, cum ai bate carnea. A auzit și vecina de dincolo. Poate că atunci s-a întâmplat.

Când am venit duminică, la 1, de la biserică, el bătea la ușă la vecini. Dar era speriat. Eu m-am gândit la ceva, că l-am văzut tare speriat”, povestește femeia.