Declarația emoționantă a unei infirmiere, infectată cu Covid: „Am spus că nu mă mai întorc”

O familie din județul Iași a ajuns la spital în aceeași zi după ce s-au infectat toți cu COVID-19. Nicoleta Turcanu, împreună cu părinții acesteia, așteaptă cu nerăbdare ziua externării din Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Nicoleta lucrează de opt ani ca și infirmieră la Spitalul de Boli Infecțioase Iași și a tratat bolnavi infectați cu virusul. Toată familia a avut simptome, însă nu s-au gândit că ar fi din cauza noului coronavirus.

Toată povestea a început la finalul lunii martie, anul acesta. Nicoleta avea concediu, așa că a decis să meargă acasă la părinții ei pentru a avea grijă de aceștia. Cam la o săptămână după ce a ajuns la aceștia, a început să aibă dureri de cap și să aibă febră.

La început s-a gândit că e doar afectată de curenții de aer rece. În aceeași zi, tatăl infirmierei a început să aibă dureri musculare, iar mama sa a început să aibă febră și să tușească. Aceste lucruri au determinat-o să meargă la spital pentru a se testa. A mers la spital a treia zi de la primul simptom.

Nicoleta Turcanu a ajuns la UPU de la Spitalul „Sfântul Spiridon” pe 7 aprilie 2021. Acolo a aflat că rezultatele testului antigen rapid și testul PCR sunt ambele pozitive. În aceeași zi, mama femeii a ajuns la UPU cu saturație de oxigen de 60 la sută. Aceasta avea nevoie de suport de oxigen de 15 litri.

Ulterior, a avut nevoie de doar 10 litri, iar pe 15 aprilie era nevoie de 4,5 litri de oxigen. Tatăl era și el infectat cu virusul, având o saturație de oxigen de 87 la sută. Din păcate, plămânii lor erau afectați. Mama Nicoletei avea o afectare pulmonară de 50 la sută, iar tatăl de 20 la sută.

Mama avea saturație a oxigenului de 57, iar tata 87. Când am auzit cât are mama, am crezut că ajunge intubată până în Iași și chemând salvarea i-a adus pe amândoi în UPU, miercuri. La ora 18 eu eram internată la Spitalul de Boli Infecțioase, părinții mei au ajuns la 17 la UPU și până la 3 dimineața au stat pentru a primi și ei rezultatul testului PCR, care a ieșit pozitiv pentru amândoi”, a mai spus ieșeanca.