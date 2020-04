Decizie șocantă luată de Putin! Sunt implicați 15.000 de soldați și se întâmplă la 75 de ani de la al Doilea Război Mondial

Rusia sfidează restricțiile și recomandările OMS la nivel mondial și face, pe ascuns, repetiții pentru parada din Piața Roșie, eveniment care va aduna într-un singur loc 15.000 de soldați. Vladimir Putin ar trebui să-l găzduiască pe Emannuel Macron, dar și pe alți lideri mondiali, la evenimentul care va marca 75 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Rusia organizează repetiții pentru parada Zilei Victoriei, programată pentru 9 mai, în pofida restricțiilor și recomandărilor Organizației Naționale a Sănătății (OMS) la nivel mondial. Sărbătoarea patriotică, cu semnificație politică majoră, îi va avea ca invitați speciali pe Macron și alți lideri mondiali. Evenimentul marchează 75 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, dar este și o pârghie pentru Putin să-și relanseze relațiile cu țările din vest.

Un filmuleț de la repetiții a ajuns în presă, iar îngrijorările au început să curgă. În imagini sunt surprinși până la 15.000 de soldați aliniați pe un teren de paradă în afara Moscovei, unde Ministerul Apărării rus a confirmat că organizează reproducerea a ceea ce va urma.

Procurorul general al Rusiei a cenzurat un site de știri pentru că a scris că parada poate fi anulată într-o regiune rusă din cauza crizei sanitare. Oficialul a afirmat că articolul de presă a încălcat reglementările referitoare la fake news. „9 mai este o dată sacră pentru milioane și milioanede oameni în țările din Rusia și țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Parada Zilei Victoriei este programată (măsurile sanitare au fost luate) și se va desfășura în Piața Roșie)”, au scris pe Twitter reprezentanții Ministerului de Externe.

