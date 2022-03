Decizie incredibilă luată în Rusia. Ce pățesc rușii cu locurile de muncă dacă se declară împotriva războiului

Vladimir Putin a anunțat că va lua sancțiuni drastice pentru rușii care sunt împotriva războiului din Ucraina. După ce liderul de la Kremlin a interzis Instagramul, pe fondul invaziei brutale a Ucrainei de către Rusia, acum el a decis să pună presiune și pe cetățenii ruși care scriu mesaje împotriva războiului din Ucraina, pe rețelele de socializare.

Astfel, persoanele care au scris pe rețelele sociale mesaje prin care afirmau că nu sunt de acord cu conflictul ruso-ucrainean, au fost presate să șteargă aceste postări. Mai mult de atât, cei care au refuzat să facă acest lucru au fost obligați să demisioneze de la locurile de muncă, în caz contrar vor fi concediați pe viitor, scrie BBC.

Este și cazul profesorului de geografie Kamran Manaflîi, în vârstă de 28 de ani, după ce a scris un mesaj pe Instagram. Bărbatul a mărturisit că i s-a interzis la ore să dezbată situația din Ucraina.

La câteva ore de la postarea respectivă, Kamran Manaflîi a fost sunat de directorul școlii, care îi cerea să șteargă de urgență mesajul sau să-și semneze demisia. Pentru că a refuzat să șteargă mesajul și să plece de la catedră, el a fost ulterior concediat.

„Nu am vrut să-l șterg. Mi-am dat seama imediat că nu are rost să mă cert, așa că m-am gândit că cel mai bine este să-mi dau demisia. După 2 zile, am fost informat că am fost concediat pentru comportament imoral la locul de muncă. Pentru mine, cel mai ciudat lucru este că ei consideră că exprimarea unei opinii personale este imorală”, a povestit el.