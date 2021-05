Decizie finală absurdă luată de magistrați în cazul șoferului care a omorât un elev olimpic din Iași, dar și pe bunicii lui

S-a dat sentința în cazul șoferului ce l-a ucis pe Iancu, un elev olimpic din Iași, și pe bunicii acestuia. Bărbatul nu va face nici o zi de pușcărie. Ioan Emil Petruș a fost condamnat de judecătorii la 2 ani și 6 luni de închisoare, însă cu suspendare, pentru ucidere din culpă.

Decizie absurdă luată de magistrați

Șoferul ce l-a omorât pe elevul olimpic din Iași și pe bunicii acestuia a scăpat de pușcărie. La finalul săptămânii trecute, judecătorii din cadrul Curții de Apel Oradea au emis sentința definitivă în cazul șoferului care a produs accidentul fatal.

„Instanța respinge, ca nefondate, apelurile declarate de părțile civile împotriva sențintei penale din data de 18 februarie 2021 a Judecătoriei Aleșd, pe care o menține în totalitate. Definitivă”, au precizat judecătorii.

Procesul penal al șoferului de 44 de ani a început în urmă cu mai bine de un an. Procurorii din Bihor l-au trimis în judecată sub acuzația de ucidere din culpă. Ioan Emil Petruș a produs un accident rutier în dimineața zilei de 3 august 2019, pe DN 1, lângă Tileagd. În urma acestuia, Iancu C., un adolescent de 16 ani, împreună cu bunicii săi, au decedat.

„Pe 3 august 2019, în jurul orei 5:53, inculpatul a condus autoutilitara marca Citroen Jumper. Pe DN 1, în localitatea Tileagd, ca urmare a pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu autoturismul marca Daewoo Matiz, condus regulamentar de I.C., provocând decesul numiților Iancu C., E.C. și C.I.C.”, au menționat procurorii.

Cum s-a produs accidentul

Oamenii legii au stabilit că șoferul se întorcea de la o petrecere unde s-a ocupat de sonorizare. După ce nu a dormit toată noaptea, bărbatul s-a urcat la volanul dubei pe care o luase cu împrumut pentru a nu mai plăti încă o zi de chirie. Pe drum, acesta a luat trei pasageri, sperând că vor vorbi și îl va ține treaz, însă și oamenii au adormit.

Anchetatorii au susținu că bărbatul a ațipit la ieșirea din Tileagd, a pierdut controlul autoturismului și a intrat pe contrasens, lovind frontal un Matiz. În autoturism se afla un adolescent de 16 ani și bunicii acestuia. Se întorceau spre casă după un sejur petrecu în Băile Felix.

Impactul puternic a fost surprins de o cameră de supraveghere. Matizul a fost ridicat în aer, apoi aruncat de forța impactului într-un șanț din apropiere. Șoferul din dubă și pasagerii au scăpat doar cu o sperietură. Șoferul Matizului a murit pe loc, iar tânărul și bunica lui au fost transportați la spital.

Femeia s-a stins în aceeași zi, iar elevul olimpic a stat conectat la aparate timp de o săptămână. Devastați de durere, părinții tânărului au decis să-i doneze organele. Inima lui bate acum în corpul unui tânăr de 17 ani din Germania.