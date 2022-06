Decizie definitivă în procesul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Unde rămân copiii

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să se separe încă de la începutul anului. Solista a fost transparentă și a povestit public unele detalii, mărturisind că relația lor a început să se destrame în urmă cu câțiva ani. Între ei s-a pornit un întreg scandalul pe custodia celor două fete pe care le au împreună. Iată că azi vedeta le-a spus internauților decizia definitivă în proces. Unde rămân copiii?

Alexandru Ciucu a avut calitatea de reclamant în cadrul unui proces împotriva Alinei Sorescu. Aceștia au ajuns într-un final în fața judecătorilor. Bărbatul a surprins prin acțiunile sale, încercând să ia cele două fetițe în reședința sa.

Prin procesul deschis designer-ul și-a dorit ca solista să respecte anumite chestiuni legate de împărțirea custodiei fetițelor și programului de vizită. Creatorul de modă le-a spus magistraților că ar fi în interesul copilelor să locuiască în vila uriașă din Pipera, acolo unde au și copilărie.

Amintim că după separarea oficială a cuplului, Alina a fost cea care a trebuit să își găsească o nouă casă. Iată că după o așteptare apăsătoare, blondina primește o veste fantastică. Mai exact, instanța a respins apelul făcut de bărbat și a decis pentru a doua oară ca fetele să stea alături de mamă pe tot parcursul procesului.

Întreg procesul va începe spre finalul anului, a mai subliniat vedeta. Fanii ei s-au bucurat enorm că decizia a fost una de partea ei, iar Carolina și Raisa rămân în casă cu mama lor până la decizia finală ce îi are în prim-plan pe cei doi soți. Vedeta a mărturisit în interviuri faptul că nu există cale de întoarcere și că nu este posibilă o împăcare.

,,Dragii mei, in ultimele saptamani am primit zeci de mii de mesaje de incurajare din partea voastra. Va multumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordati in cea mai sensibila perioada din viata mea. Desi eu am introdus cererea de divort la inceputul anului, separat tatal a intentat o ordonanta presedintiala pentru stabilirea domiciliului fetitelor la el.

Prima hotarare a instantei mi-a fost favorabila, dar el a introdus cale de atac. Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat si a decis pentru a doua oara ca fetitele sa aiba domiciliul la mine in timpul procesului, care va incepe spre sfarsitul anului. Sunt increzatoare ca totul va fi bine”, a scris cântăreața pe pagina sa oficială de Facebook.