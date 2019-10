Decizia unui tânăr din Ploiești, după 20 de zile în poliție. A fost îngrozit de sistemul pentru care se pregătește

Un tânăr din Ploiești a oferit de curând o lecție de moralitate, onoare și respect față de el și ceilalți. Acesta și-a dat demisia după doar 20 de zile de când s-a angajat în Poliție, nefiind de acord cu multele nereguli din sistem.

George Boran are o conștiință și un respect cu mult mai mult decât alții. Deși este abia la început nu numai în carieră, ci și în viață, a decis să pășească frumos, cu dreptul, în propria sa evoluție. Tânărul a decis ca după liceu să-și urmeze pasiunea, așa că s-a înscris la Academia de Poliție. Din păcate, odată ajuns acolo…neregulile cu carul și dezastrul din sistem l-au făcut să-și dea demisia după doar 20 de zile. Mesajul tânărului fost agent de poliție a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Sindicatului Diamantul.

„Am fost poliţist 20 de zile. Mi-am dat demisia! Nu vreau să mor din cauza indiferenţei şi incompetenţei voastre ! A cincea zi de umblat pe la inspectorat am aflat unde am fost repartizat, adică la Secţia 11 de Poliţie Drajna, Postul de Poliţie Ceraşu. Odată ajuns pe teren, m-am trezit într-o secţie în care nu aveam căldură, toaletă şi nici apă curentă unde să ne spălăm pe mâini. Adică, dacă mergeam la un caz de înjunghiere şi mă pătam cu sânge nu puteam să beneficiez de o igienă normală pe care o găseşti în orice ţară civilizată” George Boran

George a înșiruit neregulile și greșelile imense care au dus în cele din urmă la situația critică în care ne aflăm. Condițiile și nepăsarea intensă a tuturor era extrem de cruntă.

„Dacă prin absurd eram eu mai „prost” şi peste 2 ore uitam că m-am pătat cu sânge şi nu am avut cu ce să mă spăl şi îmi rodeam unghiile, mai luam şi o hepatită cadou. Să nu mai spun că în 20 de zile nu ni s-a oferit nicio dotare, nici tomfa, nici catuşe, nici spray iritant-lacrimogen, nici pistol, etc… Dar să avem în vedere că am avut apeluri „112” cu scandaluri destul de grave, cu peste 5 persoane nervoase implicate, la care eu am fost nevoit să merg cu mâinile în buzunar şi coada între picioare rugându-mă să nu fie recalcitranţi făptuitorii că poate îmi iau şi bătaie”

George Boran