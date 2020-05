Ce spune Ioana, soția lui Ilie Năstase, despre divorț. ”Și-a pus ochelarii și mi-a spus să închid ușa”

Dragostea cunoaște numeroase urcușuri și coborâșuri, iar cuplul Ilie și Ioana Năstase pare să fi trecut prin astfel de experiențe. Frumoasa soție a lui Ilie Năstase, Ioana, confirmă divorțul celor doi și oferă detalii din interior. Care sunt, de fapt, problemele care îi fac să aleagă această cale a despărțirii?

Cei doi îndrăgostiți păreau să aibă o relație minunată. Chiar în urmă cu două săptămâni, Ilie Năstase se bucura să anunțe că el și Ioana urmau să se căsătorească. Totuși, anumite aspecte s-au schimbat în cadrul cuplului, iar asta a dus la decizia de a divorța. Frumoasa brunetă confirmă zvonurile și chiar afirmă că nu mai există discuții în privința deciziei.

Încă soția lui Ilie Năstase, Ioana crede că varianta unui divorț este cea mai potrivită soluție pentru a rezolva problemele cuplului. Conform interviului din cadrul emisiunii Showbiz Report, decizia brunetei este clară.

Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg, e normal ca fiecare să meargă pe drumul lui. E mai bine așa. E decizia mea și consider că ne prinde bine amândurora acest divorț.

Mai mult, Ioana consideră că la baza acestei destrămări se află lipsa unei comunicări, care se remarcă de ceva vreme între cei doi soți.

Ultima oară ne-am intâlnit chiar astăzi, eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși, mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relație când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume.