Decizia luată de Sofia Vicoveanca la 82 de ani. Mulți o să fie surprinși

Sofia Vicoveanca este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din țară. La venerabila vârstă de 82 de ani, artista încă reușește să-și surprindă fanii cu anumite gesturi inedite. Ce hotărâre incredibilă a luat, recent, cântăreața. Melomanii i-au admirat curajul.

Cu o carieră impresionantă de mai bine de 50 de ani în domeniul artistic, Sofia Vicoveanca se poate lăuda cu faptul că este una dintre cele mai reputate și îndrăgite cântărețe de muzică populară din România.

Moldoveanca reușește mereu să-și surprindă publicul, chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe. Recent, vedeta a călătorit cu avionul până-n exoticul Bali, alături de fiul și nepoata sa, pentru a se bucura de o vacanță de vis.

Deși drumul a fost infernal de lung, de 24 de ore, destinația exotică a meritat așteptarea, Sofia Vicoveanca fiind lăudată pentru faptul că a rezistat cu brio unei asemenea provocări, având în vedere vârsta ei înaintată.

Cu toate că zborul a fost obositor, cu o escală în Qatar, interpreta de muzică populară susține că a meritat efortul, descoperind frumusețea insulei.

Sofia Vicoveanca a mărturisit că, în primele două zile, diferența de fus orar a dat-o puțin peste cap, însă totul s-a rezolvat de la sine, artista reușind să se acomodeze și să se bucure de concediu alături de familie.

„Am călătorit mult prin lume. Nu am numărat aceste plecări, poate cine nu are ce face stă să numere. Eu am treabă. Am multe de făcut. Drumul a fost lung, dar a meritat. Am schimbat avionul în Qatar.

E adevărat, drumul a fost lung până în Bali și dificil cu fusul orar, în primele două zile. Erau șase ore diferență, dar până la urmă ne-am acomodat și nu a fost o problemă. M-am bucurat de tot ce am văzut pe acolo.

Din această vacanță, nepoata mea și băiatul mi-au cumpărat câte ceva, o bluză și niște magneți. Dar, în general, am multe lucruri de peste tot. Ce să-mi mai cumpăr, că am de toate. Cele pe care le am îmi sunt de ajuns.

Sigur, ei mi-au cumpărat aceste lucruri să le păstrez amintire și să-mi facă o plăcere. Dar, în general am multe lucruri. Măcar să am timp să port tot ce am’”, a completat celebra artistă pentru sursa citată.