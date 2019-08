Decizia luată de Simona Halep, după ce a fost eliminată de la Cincinnati. Ce spune despre US Open

Decizia luată de Simona Halep, după ce a fost eliminată în optimile de finală de la Cincinnati de Madison Keys. Cum se simte după accidentare și ce gânduri are pentru US Open?

Simona Halep, numărul patru mondial, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati (Oshi/SUA) de Madison Keys, joi, 15 august. Tripla finalistă la Cincinnati, în anii 2015, 2017 și 2018, a fost înfrântă cu 6-1, 3-6, 7-5. Campioana noastră a fost dominată în primul set de adversara sa, și-a revenit în cel de-al doilea, iar decisivul a fost intens, cu răsturnări de situație. Cea de-a 6-a întâlnire între cele două tenismene s-a sfârșit nefavorabil pentru româncă, fiind eliminată, așadar, de la Cincinnati, poate mai repede decât se aștepta.

Reamintim că românca a pornit în luptă cu un minus, venind după o accidentare care a forțat-o să abandoneze sferturile la Toronto, acuzând dureri, moblitatea membrelor inferioare ducându-se spre zero. Fair-play, sportiva nu caută scuze pentru eșecul de la Cincinnati și recunoaște că adversara sa a avut o condiție fizică de excepție, susținând, într-o conferință de presă care a urmat după partida contra lui Keys, că s-a impus pe merit. Mai mult, românca a spus ferm că rămâne la Cincinnati, pentru a se ”antrena ca lumea”, zilnic, până la US Open.

„Am jucat mult mai bine, m-am mişcat mult mai bine, e un progres faţă de prima partidă. Tendonul lui Achile nu mi-a mai dat nici o durere, însă picioarele şi corpul au fost obosite, nu m-au ascultat aşa cum trebuie. Nu am avut ritmul necesar de la început şi după aceea am luptat, am revenit, dar nu a fost suficient ca să şi câştig meciul.

Adevărul este că după Wimbledon am fost în vacanţă, nu m-am mai antrenat deloc şi aşa am venit la Toronto, unde am avut acele dureri mari la tendonul lui Achile, în special în meciul din sferturi, când am şi abandonat, iar aici nu m-am antrenat aproape de loc. Dar nu mă învinovăţesc pentru asta, caut să iau doar ceea ce e pozitiv şi să merg înainte. Nu ştiu când voi pleca la New York. Deocamdată rămân aici, îmi place aici, să mă antrenez ca lumea”, a spus Halep, în conferința de presă de după meciul cu Keys.