Decizia Elenei Ionescu de la Survivor, după ce a luat marele premiu. Totul are legătură cu fiul ei

”Survivor România” a ajuns la final iar marele câștigător a fost desemnată Elena Ionescu. Vedeta a câștigat, în urma votului publicului și s-a ales cu trofeul competiției și un premiu în valoare de 250.000 de lei. Elena a mulțumit tuturor celor care au votat-o și susținut-o pe tot parcursul reality-show-ului de la Kanal D.

Competiția a fost una dură, plină de neprevăzut și de multe schimbări de situații, dar Elena a fost motivată să meargă până la capăt de un singur lucru, și anume băiețelul acesteia, de numai un an și patru luni. De altfel, la finalul show-ului, după ce a aflat că a devenit marea câștigătoare, Elena a avut o declarație emoționantă în care a vorbit despre ce va face cu cei 250.000 de lei, bani câștigați la ”Survivor România”.

„Tot sacrificiul pe care l-am făcut aici este pentru băieţelul meu Razvanel, pe care l-am lăsat acasă la vârsta de 1 an şi 4 luni şi pentru care sunt aici şi vreau să îi ofer un trai mai bun, un cămin, şi sper din tot sufletul ca asta să fie, este cea mai mare realizare pe care aş putea să o fac pentru el în momentul de faţă”, a spus artista.

Într-un interviu acordat după terminarea competiției, Elena a vorbit despre greutățile întâmpinate de-a lungul acesteia, dar gândurile ei erau îndreptate spre micuțul Răzvan, lăsat acasă, și de faptul că el a fost motorul care a ținut-o în această competiție. Viața vedetei nu a fost una ușoară având în vedere că la câteva luni după nașterea lui Răzvan a fost nevoită să divorțeze anul trecut, după ce l-a prins pe Dragoș Stanciu că a înșelat-o în timp ce era gravidă.

”Cel mai dor mi-a fost de Răzvan, de mama şi de tata, care s-au sacrificat pentru mine şi care au rămas singuri cu cel mic. La un an este greu să îl înţelegi, să-i cunoşti dorinţele şi nevoile reale. De cel mic mi-a fost cel mai dor, dar mi-a lipsit şi căţeluşa mea pe care o găsisem pe stradă şi e obişnuită doar cu mine. Am simţit că am părăsit-o şi pe ea.”, a mai declarat Elena.