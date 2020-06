Elena Ionescu, gest incredibil după ce a câștigat Survivor. Cum s-a purtat cu colegii ei

Fercită nespus că a câștigat marele premiu în valoare de 250.000 de lei, la concursul ”Survivor România”, de la Kanal D, solista Elena Ionescu, în vârstă de 32 de ani, și-a invitat foștii colegi de suferință, dar și echipa de filmare, la o petrecere, pe pajiște, unde a comandat bere, mici și prăjituri de casă.

Ce a făcut Elena Ionescu după ce a câștigat Survivor România

Printre cei care au venit să petreacă alături de ea s-a aflat și Războinicul Emanuel, care a recunoscut, la un moment dat, că o place foarte mult.

”Am încercat să mă apropii de ea, ba cu o glumiță, ba cu o vorbă bună, poate, poate. Este genul meu de femeie, recunosc”. Dar Elena nu pare să fie însă pe aceeași lungime de undă cu el, menționând doar că speră la o colaborare pe plan artistic, Emanuel fiind și un dansator talentat. Nici prezentatorul show-ului, Dan Cruceru, în vârstă de 37 de ani nu a lipsit de la picnic, unde și-a adus și fiica cea mare, Sophia, în vârstă de 9 ani.

Pan' la ultimu'! Hu hu! 🤣🤣🤣 Oameni frumosi cu caractere minunate cu care am legat o prietenie frumoasa! #Emanuel #Ema #Andi #Lola #Cristi #Adriana 😘🤗 Publicată de Elena Ionescu pe Duminică, 31 mai 2020

Elena Ionescu, marea câștigătoare Survivor România

După patru luni de competitie, de foame, de nesomn si de luptă continuă, Elena Ionescu a fost aleasaă de public drept marea câștigătoare a emisiunii ”Survivor Romania”.

Elena Ionescu a dovedit o extraordinara determinare, un psihic de otel, chiar în ciuda tuturor dificultăților. Fiind o sportivă redutabilă pe trasee, a luptat cu îndârjire, dovedind până în ultimul moment că merită să fie câștigătoarea trofeului.

“Mă plec în fața publicului care m-a susținut. (…) Am luptat ca o leoaică pentru copilul meu. M-am dăruit și am mers cu un scop precis, dar în același timp prin corectitudine și prin muncă. A fost o cursă tare grea, dar tare frumoas, din care, cu siguranță, am să-l învăț și pe el. Mă simt mult mai puternică din toate punctele de vedere, pentru a-l ajuta pe el în viață de acum înainte. Nu am cuvinte să vorbesc despre Survivor în acest moment. Voi avea când mă voi trezi din acest vis. Este ceva ireal! Am impresia că n-aș vrea să mă mai trezesc. Această competiție este cea mai supremă lecție de viață pe care am primit-o de la voi și de la Dumnezeu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, tinând trofeul mult râvnit strans în brate.