Dealer-ul vedetelor a murit azi. Ce a pățit Vasile ”El Magico” Raj, cel acuzat că l-a urmărit pe Răzvan Ciobanu

Se pare că noul virus nu l-a doborât și pe Vasile Ciobanu, cel cunoscut ca și dealer-ul vedetelor. Astfel, ”El Magico” Raj, așa cum a fost numit, a murit azi, la spital, după ce a pierdut lupta cu noul coronavirus. Din păcate însă, organismul bărbatului nu a rezistat. Amintim cu această ocazie că Vasile Ciobanu a fost acuzat că l-ar fi urmărit pe regretatul Răzvan Ciobanu, însă mai ales, că acesta ar fi fost posibilul furnizor de droguri al creatorului de modă. În urmă cu un an, acesta declara la Xtra Night Show, că nu i-a dat niciodată droguri designer-ului, că nu erau prieteni și că nicidecum nu l-a urmărit pe acesta.

Mai amintim și că Vasile Ciobanu a fost arestat în anul 2008 și a declarat atunci că a fost doar o simplă confuzie, din cauza numelui.

”Pe Răzvan Ciobanu l-am cunoscut în 2007 sau 2008… Îşi făcuse un magazin pe Calea Victoriei şi m-a invitat şi pe mine la deschidere…Nu am fost prieten cu el, nu sunt prieten cu el. Nu i-am dat droguri. Nu l-am urmărit. În 2008 am fost arestat într-un dosar „Cocaină pentru vip-uri”, la fel cum a fost şi Răzvan Ciobanu „Cocaina pentru vip-uri 2” fost o confuzie. Mă numesc Ciobanu Vasile… Am fost la locul nepotrivit”, a spus atunci Raj, pe numele real Ciobanu Vasile.