De unde vine expresia „a bate în lemn”. Explicaţia gestului făcut atât de des de români

Mulți români o folosesc în limbajul oral, însă puține sunt persoanele care s-au întrebat care sunt rădăcinile expresiei „a bate în lemn”. Se spune că grupul de cuvinte nu reprezintă o expresie specifică limbii române, ea datând încă din perioada de Antichitate, când era asociată cu culturile păgâne.

Rădăcinile expresiei „a bate în lemn”

„A bate în lemn” este o expresie apotropaică, adică joacă rolul unui talisman, oferind protecție. Din timpuri foarte îndepărtate se crede că a indica gestul de a bate o bucată de lemn ajută la alungarea spiritelor rele, la evitarea unei situații ispititoare sau la anularea unei predicții nefavorabile.

Deși unii ar fi tentați să creadă că expresia „a bate în lemn” își are originile în limba română, cercetările efectuate de specialiștii în domeniu arată altceva. Adevăratele rădăcini ale grupului de cuvinte menționat rămân sub semnul întrebării, însă un lucru este cert: nu provine din limba română.

Ce semnifica a bate în lemn pe vremuri

Se spune că expresia „a bate în lemn” datează încă din Antichitate, fiind utilizată de membrii grupurilor și ai cultelor păgâne, cum ar fi celții, care se închinau și ridicau în slăvi arborii. Aceștia credeau că cei care băteau în scoarța copacilor cereau ajutorul spiritului ce locuia în el privind protecția.

În alte părți ale lumii, în Asia, de exemplu, bătând în lemn se transmitea un mesaj zeilor pentru ca aceștia să îl protejezxe pe stăpânul averilor de invidia oamenilor care își propuneau să îi distrugă bunăstarea. Irlandezii considerau că astfel le mulțumeau spiridușilor pentru norocul acordat.

O altă teorie vehiculată de folcloristul britanic Steve Roud în lucrarea The Lore of the Playground dezvăluie că obiceiul preluat de diverse popoare ar avea rădăcinile într-un joc numit Tiggy Touchwood, în care copiii atingeau o bucată de lemn pentru a avea imunitate față de ceilalți jucători.

De ce românii încă bat în lemn

Mai mult ca sigur, cunoaștem și noi, la rândul nostru, cel puțin o persoană care când vrea să scape de un ghinion sau să nu atragă răul în viața ei, obișnuiește să bată în lemn. Și ție îți spunea bunica să bați în lemn, pentru ca răul pe care l-ai scos pe gură să nu se manifeste în viața ta?

Specialiștii spun că românii încă bat în lemn, fiindcă au preluat acest obicei încă din copilărie. Nu este o noutate pentru nimeni că gesturile, atitudinile, credințele dezvoltate în primii ani de viață sunt dificil de schimbat de-a lungul timpului. Comportamentele repetate devin o obișnuință.

Citește și: Ce înseamnă expresia „zgârie-brânză” și de unde vine. Mulți români o folosesc, dar nu au idee

Cei mai mulți români bat în lemn când nu vor să se confrunte cu o problemă mai mult din instinct, decât din credința că o formă de blestem va prinde contur. Totuși, dacă ai observat că ceva negativ nu ți s-a întâmplat după ce ai bătut în lemn, creierul asociază amintirea cu gestul, transformându-l într-un obicei.