De unde provine laptele Olympus, de fapt. Nu are nicio legătură cu Grecia. Mulți români nici nu știu ce cumpără

Produsele lactate s-au bucurat, dintotdeauna, de o mare popularitate în rândul românilor. Brânza, ouăle, iaurtul, smântâna și alte bunătăți se golesc extrem de repede de la rafturile supermarketurilor. Laptele Olympus este aproape nelipsit din coșul de cumpărături, dar puțini știu, de fapt, de unde provine acesta.

Laptele este un produs de bază pentru un stil de viață sănătos, dar și un ingredient de bază în multe preparate preferate de români. Prin urmare, acest produs lactat este la mare căutare în supermarketuri.

Dacă și tu ești fan al brandului Olympus, și ești curios de unde provine acest, ei bine, îți vom dezvălui acest detaliu în rândurile de mai jos.

Deși foarte multe persoane consideră, după nume, că produsul lactat provine dintr-o regiune faimoasă din Grecia, află acest lucru nu este adevărat.

Citește și Schimbare majoră în toate magazinele din România. Ce se va întâmpla cu produsele lactate. E obligatoriu pentru toți comercianții

După nume, mulți români ar putea spune că laptele Olympus este un produs grecesc, dar nu este așa. Acesta este produs chiar la noi în țară, la Fabrica de lapte de la Hălchiu, Brașov.

Potrivit site-ului oficial al producătorului, magazinele colaborează cu Fabrica de Lapte Braşov, firmă care „colectează laptele proaspăt în fiecare zi de la ferme atent selecționate”, pentru ca cei care îl cumpără să se bucure de lapte Olympus sănătos și delicios.

„În 1999 am intrat în cultura gastronomică a României și ne-am extins treptat, în 10 ani am achiziționat fabrici renumite de prelucrare a laptelui, din Grecia, am construit un depozit frigorific dotat cu cea mai înaltă tehnologie la Crevedia, iar apoi am construit fabrica de lactate de la Halchiu, jud. Brașov, finalizată la începutul anului 2011”, spun producătorii.