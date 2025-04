De unde provine carnea cu care sunt pregătiți celebrii mici de la Ciotoianu. Secretul care îi face atât de gustoși

Într-o perioadă în care micii au devenit un simbol al tradiției culinare românești, puțini știu că secretul unui mic perfect stă nu doar în rețetă, ci și în calitatea cărnii folosite. Marian Ciotoianu, fondatorul afacerii, a reușit să creeze un produs deosebit care atrage cozi lungi în fiecare weekend. Dar care este secretul care face micii de la Ciotoianu atât de gustoși și inconfundabili?

Răspunsul nu stă doar în condimentele folosite, ci și în sursa de carne – 100% românească, provenită de la ferme de încredere. Haideți să descoperim cum alegerea celor mai bune ingrediente transformă rețeta simplă a micilor într-o adevărată delicatesă.

Cu cozi în weekenduri, recenzii excelente și clienți care revin an de an, micii de la Ciotoianu au devenit un simbol al gustului autentic. Marian Ciotoianu, fondatorul afacerii, povestește că totul a început dintr-o simplă glumă, dar succesul a venit rapid datorită gustului inconfundabil.

În ceea ce privește rețeta micilor, succesul se datorează în mare parte ingredientelor de calitate și unei rețete simple, dar bine păstrate. Marian Ciotoianu pune accent pe detalii: carnea provine exclusiv de la ferme românești de încredere, iar fiecare amestec de carne este preparat chiar în măcelăria proprie imediat după tranșare.

Rețeta tradițională, curată și echilibrată, include un mix de vită, porc și oaie, fără aditivi sau premixuri, doar cu sare, piper și condimente naturale. Rezultatul este un gust autentic românesc, fără trucuri, doar pasiune și tradiție.

„Afacerea a plecat dintr-o glumă, am vrut să văd dacă am să am succes și am început să fac mici și pastramă prin 2007-2008, chiar când începuse criza. Mi-am făcut un grătar, ușor, ușor… am făcut treabă bună, calitate bună, oamenii au înțeles că nu păcălesc pe nimeni și au început să vină. Am început să mă dezvolt și să ajung în situația de a avea 64 de angajați.

Secretul rețetei, și întotdeauna va rămâne așa, este carnea proaspătă. Tot timpul am băgat carne de vită, porc, oaie și condimente naturale. Nu am mers pe aditivi. Pot să vă și arăt de unde iau, lucrez doar cu ferme românești”, spunea Marian Ciotoianu.