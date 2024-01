De ce Xonia își ține boala secretă? „Corpul atacă și celulele bune”. Câte mii de dolari costă tratamentul? VIDEO EXCLUSIV

Am aflat de ce Xonia își ține boala secretă. În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, ediția cu numărul 16 de pe data de 11 ianuarie 2024, cântăreața a vorbit despre boala autoimună de care suferă de mai bine de 5 ani.

Cântăreața a fost invitată în platoul emisiunii PlayTalk cu Rebeka Pascu, ediția cu numărul 16 de pe data de 11 ianuarie 2024, pentru a vorbi despre problemele sale de sănătate. Cu toate că nu a vrut să își facă public diagnosticul pus de medici, Xonia a promis că va face un clip video pe larg despre afecțiunea ei.

Artista suferă de o boală autoimună de mai bine de 5 ani. Este motivul pentru care, în anul 2018, artista a apărut cu chipul extrem de umflat. La vremea respectivă, presa din România publica articole în care o acuza că a exagerat cu operațiile estetice. Dar adevărul este altul.

„Chiar nu aș vrea să intru în subiect în secunda asta, dar sunt mult mai bine. Fac niște injecții o dată la două săptămâni ca să țin sub control simptomele și ca să îmi scad imunitatea. O boală autoimună e de mai multe feluri, nu una singură. Și o problemă cu tiroida este o problemă autoimună.

În continuare, reporterul Playtalk a întrebat-o pe artistă dacă are vreo șansă să se vindece complet de boala pe care o are. Din păcate, răspunsul Xoniei a fost unul negativ.

Dacă pur și simplu ne punem un plasture, nu avem cum să ne rezolvăm problema. Eu fac multe pe lângă (n.r. tratament) ca să am un echilibru cât mai bun”, ne-a mai adăugat Xonia despre condiția sa.

Eu cred că este foarte important medicamentul, să avem acest pansament, dar nu e suficient. Consider că trebuie să fie în combinație și cu partea naturistă, homeopată.

„Medicii susțin și este cunoscută treaba că o boală autoimună nu se poate vindeca. E o problemă cronică și o vei avea toată viața, doar că trebuie să o ții sub control. Ca om, trebuie să îți schimbi stilul de viață și să ajutăm organismul, să ținem totul în regulă.

După ce a fost diagnosticată cu o condiție autoimună care a început să îi atace și celulele sănătoase, Xonia, care își ține boala secretă, a găsit cel mai bun tratament pentru ea. Artista ne-a mărturisit în exclusivitate că are asigurare de sănătate în Australia și plătește parțial din suma de 35.000 de dolari pe an pentru medicamentele sale. Conform site-ului Reginamaria.ro, exista peste 80 de boli autoimune.

„Ultimii ani au fost dedicați sănătății mele, cu tot cu plecările pe care le-am avut. Și în America a fost tot o chestie de sănătate. Acum îmi iau medicamentul din Australia. Din câte știu eu, se poate găsi și în România, dar nu aceeași firmă sau același conținut.

Dar eu sunt acoperită în Australia cu sănătatea, altfel trebuia să plătesc 35.000 de dolari pentru acest medicament, pe an. Este ceva foarte scump. Plătesc mult mai puțin de 35.000 de dolari pentru că am asigurare. Nu am dezvăluit diagnosticul bolii mele.

Am tot zis că o să încep anul acesta să vorbesc despre diagnosticul meu, deși pentru mine e greu de discutat. Boala afectează atât femei, cât și bărbați, dar consider că pentru o femeie este puțin mai greu ca simptome și e mult mai sensibilă treaba. Anul trecut am descoperit că 1 din 5 persoane din Australia au boala.

Adică a crescut mult numărul și aș vrea să povestesc și să trecem peste această barieră, cel puțin din partea mea. Am amintiri foarte neplăcute pentru că m-a lovit fix la 30 de ani, femeie singură și nah…

Dar sunt aici, mi-am revenit și vreau să discutăm, am zis că fac o filmare să vorbesc despre asta. Am întâlnit niște medici extraordinar de buni în România la fel ca medicul meu din Australia și colaborez cu amândoi”, a conchis Xonia pentru Playtalk de pe canalul de Youtube Playtech Știri.