De ce Terapia Cluj nu a mai produs Favipiravir, de fapt. Adevărul s-a aflat

La începutul lunii octombrie, Guvernul României a aprobat în regim de urgență antiviralul Favipiravir pentru tratamentul ambulatoriu al cazurilor ușoare de COVID-19. Ministrul Cseke Attila era cel care făcea anunțul. Medicamentul este autorizat provizoriu în regim de urgență, dar producătorii nu au autorizație oficială de comercializare. În același timp, exista posiblitatea ca acest medicament să fie produs în România încă de acum 6 luni. Dar directorul fabricii „ Terapia-Cluj” dădea vina pe Agenția Națională a Medicamentului de lipsa autorizării. Astăzi au ieșit la iveală adevăratele motive din spatele unui posibil nou scandal pharma în România.

Favipiravir, dezvoltat inițial în Japonia de FUJIFILM Toyama Chemical Co., Favipiravir este acum aprobat în zeci de țări pentru îngrijirea precoce a COVID-19, inclusiv Rusia, India, China și multe altele. Appili Therapeutics încearcă să comercializeze produsul în Canada, în parteneriat cu marele producător de medicamente generice din India, Dr. Reddy’s Laboratories.

TrialSite a raportat că la sfârșitul anului 2020 au aplicat pentru comercializarea medicamentului. Health Canada a fost foarte atent să nu discute public, au cerut date suplimentare, la fel ca japonezii, chiar dacă unele interpretări ale studiilor clinice au fost pozitive. Armata chineză și-a asigurat recent propriul brevet intern pentru medicament. Este un antiviral care concurează în unele țări cu ivermectina și chiar hidroxiclorochina, presa americană nu a acoperit prea multe dintre studiile despre Favipiravir.

Tot anul acesta, dar în martie, fabrica de medicamente „Terapia-Cluj” anunța că va produce primul tratament anti-Covid din România, fiind vorba despre Favipiravir. Anunțul era făcut de CEO-ul companiei, Dragoș Damian. Acesta spunea la acel moment că se asteaptă ca producția să înceapă în trei luni, asta însemnând undeva în luna mai.

Am făcut niște teste tehnologice de ambalare, așteptăm rezultatele unor studii, sunt anumite studii pe care le facem, pentru a le pune la dispoziția Agenției de Reglementare a Medicamentelor și în mod normal, în trei luni ar trebui să putem începe producția, pentru că avem și comenzi din străinătate, deci este și o oportunitate de export pentru România.”, declara la acel moment despre Favipiravir, Dragoș Damian.

După anunțul făcut de ministrul interimar Cseke Attila, în contextul în care era anunțată posibila producție a medicamentului, jurnaliștii de la Libertatea au încercat să afle care este stadiul proiectului. La primele discuții, spun jurnaliștii Libertatea, CEO-ul Dragoș Damian dădea vina pe Agenția Națională a Medicamentului pentru lipsa autorizării producției, autorizare care trebuia dată cu 6 luni în urmă, acesta declarând:

„Noi am făcut inițial cerere în martie-aprilie și am revenit în iulie. Nu am primit răspuns la solicitarea noastră. Noi putem să aducem într-o lună 60.000 de cutii de favipiravir din import și să îl producem în țară în 6 luni.

Este nevoie de așa mult timp pentru că e nevoie de teste-pilot etc. Dar până atunci poate apărea alt medicament, mai bun, cum e cel de la Merck.”, le declara Dragoș Damian celor de la Libertatea.