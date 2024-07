De ce țânțarii îi mușcă doar pe anumiți oameni. Milioane de internauți s-au întrebat asta

Este o întrebare pe care ne-o punem adesea după ce, de exemplu, am petrecut noaptea cu partenerul sau cu prietenii și am observat dimineața că unul dintre noi are multe înțepături de țânțari, iar celălalt nu.

De ce țânțarii îi mușcă doar pe unii oameni

Chiar dacă situația poate părea amuzantă, mai ales pentru cel care nu a fost înțepat, ar fi util să abordăm problema și dintr-o perspectivă științifică.

Să nu uităm că, deși mușcăturile roșii, dureroase și umflate sunt destul de neplăcute, insectele care provoacă aceste înțepături pot transmite și o varietate de agenți patogeni periculoși, reprezentând astfel un risc crescut pentru sănătate în Europa.

Ce anume face ca anumite persoane să fie mai atrăgătoare pentru țânțari decât altele? MSN, citând MailOnline, oferă o explicație bazată pe opiniile experților despre ceea ce este și ceea ce nu este adevărat în legătură cu acest fenomen.

Contează cât de mare ești și cum respiri

Țânțarii își detectează prada prin miros, căutând în special dioxidul de carbon. Acest gaz, pe care îl expiram, servește ca un indicator pentru insecte. Astfel, cantitatea de CO2 pe care o emitem are o importanță considerabilă.

Persoanele mai mari emit natural mai mult dioxid de carbon, ceea ce le face mai susceptibile la mușcături. În practică, aceasta înseamnă că bărbații sunt mai des mușcați decât femeile, femeile însărcinate sunt mai des mușcate decât cele care nu sunt însărcinate, iar adulții sunt afectați mai mult decât copiii.

Se spune că mirosul distinctiv al fiecărei persoane influențează alegerea victimelor de către țânțari. Acest miros natural este influențat atât de factorii genetici, cât și de microbiota pielii, adică de ansamblul microorganismelor care trăiesc pe suprafața pielii noastre.

„Credem că factorii genetici și microbiomul pielii noastre afectează compușii volatili produși de organismul nostru, iar acest lucru afectează, la rândul său, modul în care mirosim”, a declarat Dr. Jones.

S-a dovedit că anumiți compuși sunt atrăgători pentru țânțari, astfel că, dacă organismul dumneavoastră produce o cantitate mare dintre acești compuși, este posibil să atrageți mai mulți țânțari comparativ cu alte persoane.