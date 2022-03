De ce Survivor România e de 100 de ori mai grea decât orice emisiune TV. Elena Matei rupe tăcerea

Elena Matei a fost una dintre „războinicele” de la Survivor România 2022 și a simțit pe pielea ei cât de grele sunt condițiile în care sunt nevoiți să stea concurenții în Republica Dominicană. Ea a părăsit competiția și s-a întors acasă, iar acum a rupt tăcerea. Iată ce a mărturisit fosta concurentă despre timpul petrecut acolo.

Elena Matei a făcut parte din echipa Războinicilor încă de la începutul show-ului, dar a fost eliminată acum o lună lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie (eliminările au loc în funcție de votul publicului), cu atât mai puțin ea. Chiar dacă șocul eliminării a fost mare, Elena Matei a reușit să depășească acel moment cu fruntea sus: „Am avut timp să gândesc la rece și să înțeleg toate lecțiile pe care le-am învățat în acest show, pe care cu siguranță o să le aplic.”

Tânăra nu este deloc străină de lumina reflectoarelor. În urmă cu ceva timp, ea a participat la o altă emisiune celebră, de pe Antena 1. Elena Matei a avut un parcurs senzațional la „Chefi la cuțite”, acolo unde a făcut parte din echipa lui chef Sorin Bontea, și, deși nu a reușit să câștige competiția, a câștigat admirația celor de acasă.

Fosta concurentă de la Survivor România a declarat că există o diferență uriașă între cele două competiții, din punct de vedere al condițiilor în care sunt nevoiți să stea concurenții și că reality-show-ul din Republica Dominicană este cu mult mai dificil decât „Chefi la cuțite”.

„Al doilea reality show a fost de 100 de ori mai greu, dar nu din cauza camerelor, pentru că am fost eu, cu bune și cu rele, sinceră. A fost mai greu din punctul de vedere al condițiilor, să-ți petreci timpul cu aceeași oameni. Acasă, atunci când nu rezonezi cu cineva, alegi să te îndepărtezi. Aici trebuie să găsești o cale să te înțelegi sau nu, cu cât îți petreci mai mult timpul cu persoanele respective, cu atât vezi mai multe defecte, lucruri care nu-ți plac și pe care nu le poți evita. Foamea, somnul în frig, ploaie, dormitul pe podea, lipsa energiei, dorul de casă, psihicul care îți joacă feste… foarte greu! Este un nou început!”, a dclarat pentru Ciao Elena Matei.

Recent, tânăra a povestit cum a ajuns să participe la Survivor România 2022. Elena Matei a mărturisit că a fost nevoită să facă un compromis cu iubitul ei pentru a merge în Republica Dominicană să ia parte la această competiție.

„Eu nu am o relație foarte strânsă cu familia mea, confidentul meu este iubitul meu și uneori mama. Ea a lipsit o perioadă destul de lungă de lângă mine, nu o condamn pentru asta. Tot ce a făcut, sacrificiile au fost pentru mine.

Viața este plină de compromisuri, eu am ales să-mi las copilăria și să nu-mi mai pierd timpul, să devin stâlpul familiei și să fac ceva în existența asta.

Am ales să las unii oameni din viața mea pentru scopul pe care îl am. Am făcut un compromis cu iubitul meu în privința acestei competiții, pe care aș vrea să-l mențin privat.”, a declarat fosta Războinică pentru Viva.