De ce stătea CRBL singur în apă, cu orele, la Survivor România. De ce nu voia compania Faimoșilor

CRBL a fost unul dintre concurenții Survivor sezonul acesta. S-a aflat mereu în centrul atenției deoarece nu ezita să spună ce gândește. Din nefericire, a fost eliminat în urmă cu câteva episoade, iar acum își spune părerea atât despre Faimoși, cât și despre Războinici.

Artistul a povestit că mulți concurenți își schimbau radical atitudinea odată ce se aflau în fața camerelor de filmat. Unele ajungeau să se comporte urât cu alți concurenți doar de dragul emisiunii. Acesta a fost și cazul lui Relu, motiv pentru care CRBL a decis să fie alături de el.

„Într-adevăr, m-a deranjat foarte tare comportamentul Războinicilor față de Relu. Urăsc oamenii falși și care sunt doar pe interes. Eu nu consider că am făcut cine știe ce, am împărțit mâncarea cu Relu așa cum aș fi făcut-o cu fratele meu. Nimic special. Așa am fost educat, empatizez imediat cu cel de lângă mine, considerându-l camaradul meu. Ce este al meu este și al tău.

Trecem împreună prin orice. Am fost deranjat de-a lungul competiției de contrastul dintre concurentul în timpul lui liber și concurentul care știe că este filmat. Este incredibil cum se schimbă oamenii în mai puțin de câteva secunde. Este un profil similar pentru majoritatea concurenților. Asta m-a scos din minți de fiecare dată”, a declarat CRBL, pentru revista VIVA.