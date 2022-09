De ce Simona Pătruleasa nu lasă pe nimeni s-o machieze. De 17 ani spus pas tuturor

Simona Pătruleasa a susținut că nu lasă pe nimeni să o machieze. Aceasta are un program bine stabilit dimineața, iar după ce se trezește și își face igiena personală se ocupă de imaginea sa, ulterior pleacă pe platourile de filmare. Vedeta are ocazia să lucreze cu renumiți make-up artiști, dar nu dorește să se lase pe mâna lor. „De 17 ani așa fac”, a susținut jurnalista. Care este motivul pentru care doar ea se ocupă de acest pas important din rutina unei femei?

Simona Pătruleasa este cunoscută deja de ani buni românilor. Aceasta este una din cele mai iubite știriste de la noi, iar de nu mai puțin de 17 ani a decis să nu mai beneficieze de serviciile unor profesioniști. Ea a recunoscut că are un ritual de dimineață și după ce se trezește și își face igiena personală se ocupă imediat de imaginea sa.

Majoritatea doamnelor o iubesc pentru aparițiile impecabile pe micul ecran și la evenimente mondene. Fanii ei au aflat acum că bruneta nu se lasă pe mâna make-up artiștilor pe care i-ar avea aproape, ci adoră să se machieze singură. Vedeta a învățat în timp ce produse i se potrivesc, tehnici diverse sau combinații de culori perfecte pentru tenul său.

,,Este mai bine, pentru că nu mai ies din casă la 5.30, ies pe la 7, e mult mai bine. Deși eu sunt matinală și mă trezesc devreme, e mult mai bine, am mai mult timp pentru mine, pentru Ingrid, echipa e aceeași. Mă aranjez singură în 10-15 minute și foarte puțin 5 minute mă ajută cineva la păr”, ne-a mărturisit ea, pentru impact.ro.

Știrista se pricepe extraordinar la machiajul de televiziune care este unul special. Cea din urmă a susținut că a ,,furat” câteva trucuri de la fetele care se ocupau înainte de imaginea ei și care făceau o treabă extraordinară. Prezentatoarea TV a declarat că au ajutat-o mult și tutorialele urmărite în mediul online.

,,De 17 ani așa fac. Am învățat, pentru că și fetele care se ocupau de noi în televiziune erau foarte talentate, doar că nu aveam răbdare. Decât să îi spun cuiva ce îmi doresc, cum aș vrea să fie, mai bine mă fac singură.

Cu siguranță eu știu cel mai bine ce mi se potrivește. Am învățat, pentru că am și urmărit niște tutoriale, am urmărit persoane care machiază”, a mai mărturisit ea.