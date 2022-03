De ce și-a părăsit Lidia Fecioru soțul chiar în noaptea nunții. Colega lui Mihai Voropchievici a luat foc: ‘M-a trădat’

Tragedia din adolescența Lidiei Fecioru. Celebrul bioenergoterapeut a hotărât să-și părăsească soțul chiar în noaptea nunții. Motivul a fost unul de-a dreptul scandalos. Specialistul avea doar 18 ani atunci când a decis să ajungă în fața altarului alături de bărbatul pe care-l iubea.

În cadrul emisiunii „Star Chef” de la Antena Stars, Lidia Fecioru a dezvăluit faptul că a fost căsătorită pentru prima oară la vârsta de 18 ani, însă mariajul ei a durat foarte puțin.

Bioenergoterapeutul a decis chair în noaptea nunții să divorțeze. Totul s-a întâmplat din cauza faptului că soțul ei fusese infidel și aștepta un copil cu o altă femeie.

„Prima mea relaţie s-a terminat la o lună după căsătorie! Am plecat în noaptea nunţii acasă. Ne-a despărţit o altă femeie, care a venit mai însărcinată ca mine. A venit şi mi-a spus că ea nu vrea să mi-l ia, dar să ştiu că vor avea un copil.

Eu nu sunt zgârcită şi i l-am dat. Fără scandal, fără nimic! I-am spus că nu pot să accept să fiu trădată la 18 ani. M-am îmbrăcat într-o rochie și soțul meu mi-a reproșat urât.

Și atunci mi-am dat seama că nu mă mai iubește deloc și nu are rost să mai stau. Am slăbit, am divorțat.”, declara, la un moment dat, Lidia Fecioru.