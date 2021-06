De ce se teme Ilie Năstase de moarte, de fapt. S-a aflat acum motivul adevărat

S-a aflat acum motivul adevărat pentru care Ilie Năstase se teme de moarte. Are legătură cu faimosul jurnalist Cristian Tudor Popescu. Care este lucrul care-l sperie cel mai tare pe fostul mare tenismen al României.

De ce se teme Ilie Năstase de moarte, de fapt

Fostul mare tenismen Ilie Năstase a fost revoltat de un articol scris de jurnalistul Cristian Tudor Popescu la sfârșitul anului trecut, când regretatul fotbalist Diego Maradona s-a stins din viață la 60 de ani.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP, Cristian Tudor Popescu a mărturisit care este cea mai mare temere a lui Ilie Năstase. Controversatul ziarist a declarat că Nasty și-ar fi exprimat îngrijorarea față de ce articole ar putea redacta CTP după trecerea sa în neființă.

„A făcut tot felul de nefăcute, am reacționat de fiecare dată. Ultima dată, Ilie mi-a spus: „Având în vedere ce scrii despre Maradona, mă gândesc cu groază ce o să scrii despre mine când o să mor! I-am spus: „Ilie dacă se întâmplă cumva să sari fileul înaintea mea, te asigur că n-o să scriu niciun cuvânt. Dacă ți-e atât de teamă de ce o să scriu eu atunci”. Mă rog, o să vedem cine sare fileul primul. Cam asta este cu Ilie!”, a declarat Cristian Tudor Popescu în cadrul emisiunii jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia de pe gsp.ro.

Cine este fiul secret al lui Ilie Năstase

Nu mulți știu acest lucru, dar Ilie Năstase are un fiu secret în Franța. Ilie junior are 23 de ani, locuiește în orașul francez Angers și seamănă izbitor de tare cu celebrul său tată. Acum ceva timp, Brigitte Pastramă a declarat, la emisiunea Xtra Night Show, că fostul mare tenismen al României mai are un fiu, pe lângă cei cinci copii legitimi pe care-i are din cele cinci căsnicii.

Acum patru ani, fosta doamnă Năstase tuna și fulgera la televizor, indignată fiind de faptul că Ilie Năstase i-ar fi interzis să aibă copii împreună, lucru care ar fi complicat și mai tare împărțirea averii fostului mare sportiv.

„Ea (n.r – Amalia Năstase) pozează în victimă. Mie mi s-a pus în vedere că toate conturile şi casele aparţin copiilor lui. Cu mine nu a vrut să facă un copil pentru că i-a interzis Amalia. Aceasta a fost înţelegerea, pentru ca averea să nu se împartă. Ceea ce nu se ştie este că Ilie mai are un băiat secret. Se numeşte tot Ilie Năstase. Are 19 ani şi stă la Paris. Soţul meu l-a văzut la botez şi acum de când e cu mine. Am stat cu el în toţi aceşti ani în ciuda tuturor piedicilor pentru a demonstra că îl iubesc.”, declara actuala soție a lui Florin Pastramă, în urmă cu câțiva ani.

Fiul lui Ilie Năstase a venit în 2015 în România, atunci când și-a cunoscut tatăl pentru prima dată.