De ce se pun butoaie cu apă în sere, în iernile geroase. Ce se întâmplă, peste noapte

Iarna nu-i ca vara, așa că toate regulile pe care le aplicam în atotimpul cald se schimbă când vine frigul. De la oră până la alimentație, protecție împotriva gerului pentru propriul corp sau hidratare, toate se schimbă de cum întunericul se lasă mai repede peste Pământ. La fel stă situația și când vine vorba de îngrijirea plantelor, în solarii, iarna. Află mai jos detalii despre un truc ce păstrează temperatura optimă în seră chiar și când e vâj afară.

Legumicultorii pot face din iarnă…vară. Pun butoaie cu apă în sere, în iernile geroase

Umple câteva butoaie cu apă pentru absorbția căldurii de peste zi, pentru ca aceasta să își face prezența și seara. Ai nevoie de opt astfel de recipiente pe care să le plasezi la intervale egale unul față de celălalt de-a lungul celor doi pereți ai serei. Umple butoaiele până sus cu apă, apoi pune-le capacul. Astfel, nici nu e nevoie să verifici temperatura pe timpul zilei ori noaptea să-ți faci probleme că legumele sau fructele vor îngheța.

Cum să ai 15 grade Celsius în solar, iarna. Soluția: panourile termosolare

„S-a lansat o competiție. Noi aveam experiență cu alte diferite obiecte specifice și am zis să găsim un partener prin care să le punem pe toate acestea într-un mediu cât mai aproape de natură. Ideea a fost într-o seră. Atunci, am găsit sera și am monitorizat radiația solară, ultravioletele, umiditatea. Cum să construim o seră sau un solar care să aibă variația aproape constantă de temperatură, indiferent de anotim? Asta era provocarea. Ne-am apucat de proiectare; dependența a fost apoi de materiale. Am ajuns la concluzia că mai mult sunt costurile de a realiza ceea ce gândeam. Ne-am mutat după în seră.

Ne-am gândit apoi la un aparat care să circule aerul, încălzindu-se reciproc de la radiația solară. Am ajuns de la variații de 15-20-30 de grade afară, la variații de 10-15 grade Celsius, în ideea că noi voiam să menținem temperatura în solarii de minimum 15 grade și, evident, vara nici nu ne mai interesa. Puteam să facem și pe invers.

Principiul unui panou termosolar este ca o sobă, unde arzi lemne și aerul cald este schimbat cu aerul rece. Acum, în loc de lemne avem o placă încălzită de la soare, care se poate încălzi până la 90-100 de grade. Aerul rece care este în contact cu placa încălzită se ridică prin convecție și se încălzește în contact cu placa neagră și iese afară ca aer cald. Nu trebuie ventilator, circulație. Singur realizează această acțiune prin aerul cald în combinație cu cel rece”, a explicat prof. univ. Ioan Stamatin, Facultatea de Fizică – Universitatea București, într-un interviu pentru Lumea Satului TV.