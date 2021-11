De ce se întorc astronauții din spațiu cu 7 centimetri mai înalți, de fapt. Descoperirea neașteptată a specialiștilor

Mai bine de jumătate dintre astronauți suferă de dureri de spate, dar vestea bună e că știința a reușit să descopere, după ani de exploatare a spațiului, să descopere cum să le prevină și să le trateze. Un alt avantaj îl constituie faptul că aceste cunoștințe ar putea fi de folos oricui suferă de astfel de dureri. Astronauții nu se întorc, însă, din spațiu doar cu dureri de spate, ci și cu 7 centimetri mai înalți. Cum se întâmplă acest lucru? Afli în rândurile de mai jos.

De ce se întorc astronauții din spațiu cu 7 centimetri mai înalți

După primele zile petrecute pe orbită, peste jumtătate dintre călătorii în spațiu, mai exact 52%, se plâng de o formă de durere de spate, explicația constând în faptul că gravitația scăzută acționează asupra coloanei vertebrale. Altfel spus, durerea de spate pe care o resimt astronauții este o durere legată de spațiu, un rezultat direct al gravitației scăzute.

Coloana vertebrală, cunoscută și sub denumirea de șirul spinării, are capacitatea de a susține corpul omenesc sub forțele gravitaționale experimentate pe Pământ, forma în S permițându-i să reziste gravitației și să rămână flexibilă. Astfel, reușește să absoarbă și greutatea și impactul.

În microgravitație, însă, lucrurile se schimbă. Curba se micșorează atât de mult încât, potrivit cercetătorilor, astronauții cresc cu circa 7 centimetri în spațiu, motivul fiind tocmai pierderea cestei curbe. Un studiu al NASA din 2010 relevă că astronauții au șanse de patru ori mai mari să aibă un disc alunecat față de restul oamenilor, riscul fiind și mai mare în primul an de la întoarcere pe Terra.

Stresul provocat de microgravitaţie nu este însă singurul factor responsabil de durerile de spate, la acestea contribuind și experienţa fizică intensă a conducerii unei rachete şi schimbarea obiceiurilor alimentare, care ajuns să modifice nivelurile nutriționale din organism, conform cercetătorilor de la Universitatea John Hopkins.

Descoperirea neașteptată a specialiștilor

După cum aminteam și mai sus, după ani de studii, știința a învățat cum să le vindece, dar și să le prevină durerile.

Astfel, una dintre tehnicile folosite pentru a preveni durerile de spate este reprezentată de exercițiile de rezistență, ca de exemplu genoflexiunile. Ele reprezintă un pilon în prevenirea unor astfel de dureri.

De altfel, faptul că stațiile spațiale sunt echipate cu aparate de exerciții, dar și alte instrumente pentru antrenament de rezistență nu este întâmplător.

Alte metode de prevenire menționate de cercetători sunt: masajul, suplimentele pentru creșterea aportului de vitamina D și calorii, stimularea electrică neuromusculară şi dispozitivele de presiune – toate combinate cu exerciții de rezistență.