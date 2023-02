De ce se îmbracă Denise Rifai mereu în negru la Kanal D. Motivul din spatele deciziei

Mulți dintre telespectatorii Kanal D s-au întrebat de ce se îmbracă Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, întodeauna în negru. Vedeta a dezvăluit că în spatele acestei decizii există un motiv puternic.

De ce se îmbracă Denise Rifai mereu în negru la Kanal D, probabil că este întrebarea multora dintre telespectatorii care o văd în fiecare emisiune purtând doar această culoare.

Denise Rifai alege să poarte doar negru, pentru că, prin intermediul acestei culorii, purtând-o în fiecare emisiune, ea rămâne mereu aceeași, indiferent de invitatul care se așază pe locul din fața ei.

Cei care o urmăresc îndeaproape poate au observat că Denise Rifai are o adevărată pasiune și pentru bijuterii, nu de orice fel, ci doar pentru cele scumpe și de o înaltă calitate.

Indiferent de evenimentul unde apare, precum și în cadrul fiecărei ediții a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, lumea îi admiră bijuteriile pe care aceasta le poartă.

Astfel, aurul și diamantele ocupă un loc important în sufletul lui Denise Rifai în ceea ce privește bijuteriile, iar vedeta este foarte pretențioasă când vine vorba de aceesoriile pe care le va purta.

Vedet Kanal D accesorizează mereu ținutele negre pe care le poartă cu bijuterii care taie răsuflarea oricui, iar, de curând, a postat pe pagina socială o fotografie în care a dezvăluit unul dintre inelele cu care se mândrește cel mai tare.

Bijuteriile de suflet ale lui Denise Rifai sunt cele arăbești, însă nu lăsă în vitrină nicio bijuterie, indiferent de proveniența ei, care îi face cu ochiul.

„Îmi plac bijuteriile, îmi place aurul, îmi plac diamantele, îmi plac pietrele. Îmi place tot ce este frumos pe gustul meu. Gusturile nu se discută. Prețioase sunt toate.

Fiecare piesă pe care am cumpărat-o, am primit-o, am găsit-o în cutia de bijuterii a mamei este, pentru mine, foarte importantă. Am niște bijuterii care îmi plac foarte mult, sunt foarte arăbești în esența lor și ele sunt preferatele mele, dar, pentru mine, eu fiind foarte atentă cu ce mă înconjoară, se traduce cumva și nu în bani”, a mai spus Denise Rifai.