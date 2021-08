De ce se fură, de fapt, catalizatoarele auto. E cea mai ”atacată” piesă de la mașină după oglinzi

S-au înmulțit furturile auto, odată cu pandemia de coronavirus. Mulți români au rămas fără loc de muncă, așa că se apucă de furat. Vânează catalizatoarele auto, pentru că știu că pot valora o mică avere. E cea mai ”atacată” piesă de la mașină, după oglinzi.

Toba unei mașini a devenit extrem de dorită de hoții români, care nu se feresc să fure, ziua în amiaza mare, catalizatorul auto. Această piesă valorează bani frumoși.

Sunetul auto de tobă stricată a început să se audă tot mai des în orașele mari ale României. Nu indică vreo problemă mecanică, ci faptul că mai multe găști de hoți s-au specializat în furtul de catalizatoare auto. Piesa este extrem de scumpă, deoarece are cantități mici de aur și platină. Doar în București, în fiecare săptămână, sunt zeci de plângeri la Poliție care vizează furtul de catalizator auto.

Catalizatorul filtrează gazele nocive ale motorului. De obicei, această piesă are niște plăcuțe cd pot fi din platină sau alte metale prețioase. Cantitatea poate varia de la mașină la mașină, dar în general este până în 10 grame. Unele autovechicule nu au scut de protecție, fiind mult mai ușor ca hoții să fure catalizatorul auto.

„Catalizatorul are rolul ca mașina să polueze cât mai puțin. Odată scos, mașina poluează mult mai mult. S-au prezentat la service, au crezut că au toba spartă, că au luat vreo piatră ceva și de fapt s-au trezit peste noapte fără catalizator”, a mărturisit Marius, mecanic auto.

„Acum o săptămână mă pregăteam ca omul să plec la serviciu și, când m-am urcat în mașină și am pornit-o, am auzit un zgomot foarte puternic de tobă spartă și am mers la service. Acolo am observat că mi s-a furat catalizatorul”., a declarat un șofer păgubit pentru Digi 24.