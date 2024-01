De ce să pui un pahar cu sare sub calorifer. Vei scăpa de o mare problemă din casă

Casa în care locuim ar trebui să ne oglindească perfect sufletul. Este locul în care ne odihnim, ne relaxăm, ne putem izola de grijile și problemele vieții. Pentru a ne bucura însă din plin de sentimentul de „acasă”, trebuie însă să ținem cont de câteva detalii. Află, din rândurile de mai jos, de ce este bine să pui un pahar cu sare sub calorifer. Vei scăpa de o mare problemă din casă.

Un spațiu sigur

Pentru cei mai mulți dintre noi, transformarea spațiului în care locuim în „acasă” înseamnă nu doar amenajarea camerelor cât mai practic, dar și adăugarea unor elemente ce să ne reprezinte. Astfel, în momentul în care pășim în interior, ajungem să ne simțim relaxați, protejați, fericiți.

Dar ce faci în momentele în care toate acele senzații pozitive și energii benefice dispar și sunt înlocuite cu o atmosferă apăsătoare?

De ce să pui un pahar cu sare sub calorifer?

O atenție sporită asupra modului în care spațiul ne influențează viața se acordă în Feng Shui, de fapt, toată această filosofie asiatică are la bază acest principiu. Specialiștii în domeniu recomandă să apelăm cu încredere, de fiercare dată când simțim nevoia, la un ritual simplu, ușor, dar care ar avea efecte spectaculoase.

Dar ce legătură există între Feng Shui și un produs ce nu lipsește din nicio bucătărie? Se pare că sarea are o proprietate specială, ce nu are nicio legătură cu mâncarea. Acest ingredient folosit, în general, în timp ce gătim, are și efecte purificatoare, transformându-se într-o capcană pentru energiile negative.

Ce trebuie să faci

Așadar, când simți că treci prin momente dificile, că ești lipsit de energie, inițiativă, curaj, că te confrunți la fiecare pas cu probleme și obstacole ce stau în calea îndeplinirii planurilor și dorințelor, merită să încerci acest truc.

Tot ce trebuie să faci este să pui un pahar cu sare sub calorifer. Potrivit specialiștilor, nu va dura mult până când vei simți efectul acestui mic ritual. Spațiul va fi purificat, eliberat de energiile ce atrăgeau ghinionul în casa ta.

