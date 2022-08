De ce să pui cola în ghiveciul plantelor. Se întâmplă ceva neaşteptat în doar câteva zile

Care este motivul pentru care este bine să pui coca-cola în ghiveciul plantelor? Mulți dintre gospodari caută soluții simple și mai ieftine decât produsele existente deja pe piață pentru florile lor. Deși ai crede că le poate face rău pentru că sucul conține multe chimicale, nu este deloc așa. Trebuie să verși puțin cola în ghiveci, iar mai apoi să aștepți câteva zile. La ce le ajută? Nu o să îți vină să crezi când o să vezi rezultatul.

Truc util pentru grădină: pune cola în ghiveciul plantelor

Gospodarii caută soluții simple și mai ieftine pentru plantele lor mai ales în această perioadă plină de scumpiri. Mulți dintre ei au încercat trucul cu coca-cola. Se pare că acestea poate fi folosit cu succes pe post de fertilizant. Zahărul contribuie la creșterea materiilor organice din sol, timp în care acidul ajută la fertilizarea acestuia.

Trebuie doar să torni o cantitate mică de suc în ghiveci sau la baza rădăcinilor plantelor din grădină. O să vezi că plantele o să înflorească mai rapid și o să aibă o creștere mai viguroasă.

De asemenea, în câteva zile o să vezi primele modificări deosebite după utilizarea sucului carbogazos. Poți să folosești puțină Cola o dată la două săptămână pentru un efect de durată.

Cum poți să folosești sucul în grădină?

Folosirea băuturii menționate în grădină s-a extins după ce s-a dovedit că are eficiență în combaterea unor dăunători periculoși. Mai mult decât atât, prețul mic față de alte produse speciale pentru grădină o recomandă în plus în fața multor oameni care vor să reducă din cheltuieli.

Poți să o folosești ca o capcană. Pune un borcan cu Coca-Cola îngropat în pământ, iar limacșii vor fi atrași de dulceața licorii ca apoi să se înece în aciditatea ei.

Băutura are eficiență și în combaterea unor insecte supărătoare. Aplică băutura sub formă de spray pentru a scăpa de gângănii. Sucul are o eficiență mai ridicată pentru acest tip de combaterea, mai ales că este ieftină.

Alt truc

Poți să o folosești și în producerea de compost. Cola are foarte mult zahăr, iar zahărul acesta este un magnet pentru microorganisme care vor declanșa mai repede descompunerile, ajutate și de aciditatea băuturii răcoritoare.

De asemenea, o altă opțiune este să utilizezi sucul pentru combaterea buienilor pentru că are un preț mai mic decât erbicidele. Producătorul băuturii asigură oamenii că aceasta nu are nimic periculos pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor.

Este dovedit însă că acolo unde este turnată Coca-Cola în jurul acelor plante scade PH-ul socului, deci astfel se creează un mediu ideal pentru culturile care iubesc solurile acide.